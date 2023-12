Γαλλία: Διαμάχη για τα βιτρό της Παναγίας των Παρισίων – Ξεπέρασαν τους 122.000 όσοι αντιτίθενται στην αντικατάστασή τους

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες για την ανοικοδόμηση της ιστορικήςΠαναγίας των Παρισίων που καταστράφηκε στην πυρκαγιά της 15ης Απριλίου 2019 ωστόσο όσο περνούν οι μέρες και τα συνεργεία προσθέτουν τις κρίσιμες πινελιές που θα ξαναδώσουν στο εκκλησιαστικό μνημείο την παλιά του λάμψη κορυφώνονται και οι αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα πολιτών.

Αιτία για τους 122.875 Γάλλους που λαμβάνουν μέρος στην διαδικτυακή καμπάνια είναι να ληφθεί υπόψη το αίτημά τους να παραμείνουν τα αρχικά βιτρό που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Βιολέ-Λε-Ντυ στα πλαϊνά παράθυρα του ναού και να μην αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αισθητικής, όπως επιθυμεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν. Αίτημα που έχει επικριθεί ως «βανδαλισμός» από τους συμμετέχοντες στην διαδικτυακή καμπάνια που θέλουν να φτάσουν τους 150.000 ώστε να επηρεάσουν στη λήψη των αποφάσεων.

Η ιδέα για την αντικατάσταση των έξι βιτρό, όπως ανέφερε δημοσίευμα του Guardian, προήλθε από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Laurent Ulrich, ο οποίος ανέφερε ότι θα ήθελε να δει μια σειρά από έξι νέα παράθυρα.

Ο Μακρόν απάντησε ότι η ιδέα είχε την πλήρη υποστήριξή του, γεγονός που ξεσήκωσε τους θιασώτες της αρχιτεκτονικής παράδοσης.

«Τα βιτρό στην Παναγία των Παρισίων που σχεδίασε ο Λε-Ντυ δημιουργήθηκαν ως ένα συνεκτικό σύνολο. Είναι μια γνήσια δημιουργία που ο αρχιτέκτονας ήθελε να είναι πιστός στη γοτθική προέλευση του καθεδρικού ναού», αναφέρεται στο κείμενο της καμπάνιας.

«Όπως μπορείτε να δείτε από μερικά από τα βίντεο, ο καθεδρικός ναός έχει κόλπους χωρίς βιτρό, κλειστούς μόνο από λευκούς φεγγίτες. Η τοποθέτηση βιτρό παραθύρων σε αυτά δεν θα μείωνε την αρμονία που επιδιώκει ο Βιολέ-Λε-Ντυ και θα ενίσχυε τον καθεδρικό ναό», έγραψε σχετικά ο Didier Rykner, ο οποίος είναι έγκριτος σχολιαστής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Γαλλίας και συντάκτης του διαδικτυακού περιοδικού La Tribune de l’Art.

