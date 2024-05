Φουλάρουν μηχανές οι Εργατικοί για τις εκλογές – Οι Βρετανοί θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τεχνοκράτες

ανταπόκριση από το Λονδίνο: Ευδοξία Λυμπέρη

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα τα έξι βήματα των Εργατικών φουλάροντας τις μηχανές του κόμματος για τις εκλογές.

Με το σύνθημα “Αλλαγή” που παραπέμπει στην προεκλογική καμπάνια του Α. Παπανδρέου το 1981, τα “πρώτα βήματα” των Εργατικών είναι τα εξής:

1. Προσφορά οικονομικής σταθερότητας με σκληρούς κανόνες δαπανών, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας και να διατηρήσουμε τους φόρους, τον πληθωρισμό και τα στεγαστικά δάνεια όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

2. Μείωση των χρόνων αναμονής του NHS με 40.000 περισσότερα ραντεβού κάθε εβδομάδα, τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, που θα χρηματοδοτηθούν με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των κενών στο καθεστώς του “μη μόνιμου κατοίκου” (non-dom).

3. ;Έναρξη μίας νέας Διοίκησης Συνοριακής Ασφάλειας με εκατοντάδες νέους ειδικούς ερευνητές και ανάθεση στις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις να “συντρίψουν τις εγκληματικές συμμορίες σκαφών”.

4. Δημιουργία δημόσιας εταιρείας καθαρής ενέργειας της Great British Energy, για να μειώσει τους λογαριασμούς για αγαθά και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, που θα χρηματοδοτηθεί από έκτακτο φόρο στους γίγαντες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

5. Καταπολέμηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς με περισσότερη αστυνομία στις γειτονιές που θα χρηματοδοτηθεί από “τον τερματισμό των σπάταλων συμβάσεων”, με σκληρές νέες ποινές για τους παραβάτες και ένα νέο δίκτυο κόμβων νεολαίας.

6. Πρόσληψη 6.500 νέων δασκάλων σε βασικά μαθήματα για να προετοιμάσουν τα παιδιά για τη ζωή, την εργασία και το μέλλον, που θα χρηματοδοτηθεί με τη λήξη των φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ιδιωτικά σχολεία.

Με τη σημερινή ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ εγκαινιάζεται η επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για το Εργατικό Κόμμα.

Έχοντας απομακρύνει τον πρώην αρχηγό του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν ώστε να “καθαρίσει” το κόμμα από κάθε υποψία αντισημιτισμού – κάτι για το οποίο είχε κατηγορηθεί ο Κόρμπιν και κυρίως από τους Τόρις -, ο Στάρμερ προσβλέπει σε μία καθαρή νίκη.

Η συζήτηση περιστρέφεται στα πρωτόγνωρα γνωρίσματα αυτής της νέας εκλογικής αναμέτρησης. Μετά από 5 χρόνια μέσα στα οποία η χώρα βίωσε μαζί με όλο τον κόσμο την πανδημία Covid, τα σκάνδαλα με τα κορονοπάρτι στη έδρα της πρωθυπουργικής κατοικίας επί πρωθυπουργίας Τζόνσον, τις επακόλουθες εσωτερικές εκλογές και τις ταχύτατες αλλαγές πρωθυπουργών και υπουργών η χώρα θα κληθεί να επιλέξει την επόμενη κυβέρνηση της “το δεύτερο εξάμηνο” του 2024 εάν πιστέψουμε τα λόγια του Ρίσι Σούνακ.

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά αυτής της αναμέτρησης είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο τεχνοκράτες και όχι σε πολιτικούς ιδεολόγους. Πιθανά η πρόσφατη παγκόσμια κρίση της πανδημίας και η παντελής έλλειψη υποδομής για αυτό το ενδεχόμενο μετέστρεψε το πολιτικό τοπίο. Ενδιαφέρον θα έχει τώρα η απάντηση των ψηφοφόρων.

Οι Εργατικοί έχουν στο στόχο τους να κρατήσουν και να επαληθεύσουν τις προβλέψεις τους στο 20% μέσο όρο διαφορά από το Συντηρητικό κόμμα, ενώ οι Τόρις προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία αρχικά καθώς δύο βουλευτές ήδη αυτομόλησαν στους Εργατικούς και να κερδίσουν όσο χαμένο έδαφος μπορούν. Έχουν επενδύσει πολλά στο προβληματικό σχέδιο Ρουάντα για τους παράτυπους μετανάστες που συνεχίζουν να έρχονται σχεδόν καθημερινά στη χώρα, αλλά όπως φαίνεται δεν βγαίνει έως τώρα.

These are @Keir_Starmer’s first steps for change 👇