Φορτηγό έπεσε πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο (video)

Ένας άνδρας συνελήφθη και οι ιρλανδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα αφού ένα φορτηγό έπεσε πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στα νότια προάστια της ιρλανδικής πρωτεύουσας. «Ένας άνδρας συνελήφθη και (…) κρατείται» ανέφερε η αστυνομία.

Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μεγάλο φορτηγό, που φέρει το λογότυπο μιας εταιρείας θρησκευτικών αντικειμένων, να πέφτει με την όπισθεν πάνω στην πύλη, γκρεμίζοντας τις πόρτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πολλοί διαδηλωτές συγκεντρώνονται τακτικά έξω από τη ρωσική πρεσβεία, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς. Την Παρασκευή ένας διαδηλωτής, ένας Καθολικός ιερέας, εκτόξευσε κόκκινη μπογιά στην πόρτα της πρεσβείας, την ώρα που έδινε συνέντευξη στο δημόσιο ραδιόφωνο.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

— RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022