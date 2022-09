«Φλέγεται» το Ιράν: Τουλάχιστον 31 νεκροί μετά τον θάνατο της 22χρονης Αμινί – Μπλακ άουτ στα social media

Τουλάχιστον 31 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων, που καταπνίγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί στη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο.

«Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Διαδηλωτές πυρπολούν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων. Είναι η απάντηση των πολιτών στην αστυνομική αυθαιρεσία που οδήγησε στο θάνατο την 22χρονη Μαχσά Αμινί.



Ακολουθούν το παράδειγμα των γυναικών που πλέον εκφράζουν την αντίθεσή τους κόβοντας τα μαλλιά τους ή καίγοντας τις μαντήλες τους.

Διαδηλωτές νεαροί στην πλειοψηφία τους ξεσπούν την οργή τους σε ό,τι συμβολίζει την επιβολή εξουσίας καίγοντας και καταστρέφοντας σύμβολα της ισλαμικής επανάστασης. Σε συμπλοκές από τις αρχές ασφαλείας υπάρχουν τουλάχιστον 17 νεκροί.

A large billboard of of the late Gen. Qassim Suleimani torn down by protesters in #kerman. #IranProtests #MahsaAmini #IranProtests2022 pic.twitter.com/0iBTE4iX9V

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) September 22, 2022