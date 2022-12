Φαντασμαγορική υποδοχή του 2023 σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας και της Αυτραλίας υποδέχτηκαν το 2023, εν μέσω πυροτεχνημάτων και φωτεινών σόου.

Η Νέα Ζηλανδία καλωσόρισε το 2023 με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων στον Sky Tower και στη γέφυρα του λιμανιού του Όκλαντ.

Watch live: New Zealand is marking the start of 2023 with a lights and fireworks display at the Sky Tower and Auckland Harbour Bridge. https://t.co/opkoeNgFrr

Πρώτοι γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους οι κάτοικοι στο μακρινό Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας.

Τη νέα χρονιά γιόρτασαν στην Αυστραλία με 12λεπτο σόου πυροτεχνημάτων.

Sydney getting in early with New Year’s fireworks for 2023. The 9pm light show on Sydney Harbour is perfect for the younger revellers who have trouble staying up — and for the older ones, too, with the same problem! #2023NewYear #NewYearsEveLive #Australia pic.twitter.com/Lxg9l8khAI

— Jason Dasey (@JasonDasey) December 31, 2022