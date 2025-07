Η πρώτη αντίδραση του Ευρωπαίου Επιτρόπου μετά τις επαφές για το μεταναστευτικό στη Λιβύη

Σε μία πρώτη αποτίμηση των σημερινών επαφών της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας για το μεταναστευτικό στη Λιβύη αναφέρθηκε ο Μάγκνους Μπρούνερ, τονίζοντας ότι «στην Τρίπολη πραγματοποιήσαμε συζητήσεις για τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης».

Πρόσθεσε ότι «επιβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών», ενώ στη συνέχεια σχολίασε ότι «οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη μαζί με τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπέιμπεχ, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι και τον Υπουργό Εργασίας Αλ-Αμπέντ. Συζητήσαμε κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επιβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Αυτή η αποστολή έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία. Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν».

Η ανάρτηση:

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.



In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt