Επιθέσεις με drones από την Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ – Εχθροπραξίες από τη Δ. Όχθη ως το Ιράκ

Αεροπορικός συναγερμός σήμανε στο βόρειο Ισραήλ καθώς νέο κύμα επιθέσεων με drone εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ. Τέσσερις τραυματίες αναφέρθηκαν στη Ναχαρίγια και στη δυτική Γαλιλαία. Πηγές του Λιβάνου δήλωσαν ότι δεν πρόκειται για τα επαπειλούμενα αντίποινα του «Αξονα του Ιράν» αλλά για συνήθεις εχθροπραξίες. Από το Τελ Αβίβ, ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews Κωστής Κωνσταντίνου μεταδίδει ότι τα πνεύματα οξύνοντα, για το αν το Ισραήλ πρέπει να αντιδράσει με προληπτικό πλήγμα στις απειλές της Τεχεράνης ή όχι.

BREAKING: Casualties among Israeli settlers are reported as the resistance in southern Lebanon targets the Israeli settlement of Nahariya with rockets and drones.#Israel #Iran #Hezbollah #Russia #Bangladesh #جنوب_لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/ezMbGgEB0y