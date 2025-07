Η Συρία δίνει μάχη για 3η ημέρα με μεγάλες δασικές πυρκαγιές καθώς η Τουρκία στέλνει βοήθεια

Η Τουρκία έστειλε δύο αεροσκάφη και οχτώ πυροσβεστικά οχήματα στη γειτονική Συρία για να την βοηθήσει στη μάχη της με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται για 3η συνεχόμενη μέρα στην παράκτια επαρχία Λαττάκεια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, κάτοικοι τρέπονταν σε φυγή σήμερα Σάββατο με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, καθώς ισχυροί άνεμοι φούντωναν τις φλόγες σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Qastal Maaf, περίπου δώδεκα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα.

Ορισμένες κατοικημένες περιοχές στην περιοχή είχαν εκκενωθεί μια ημέρα νωρίτερα.

Firefighters were surrounded by flames due to strong winds during efforts to extinguish massive wildfires raging in the Qastal Ma’af area of rural #Latakia on Saturday. pic.twitter.com/Ohbg6Mtbuk