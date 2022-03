Εκρήξεις στο υπό ρωσική κατοχή Μπερντιάνσκ κοντά στη Μαριούπολη – Στις φλόγες ρωσικό πλοίο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό μεταφορικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στο πολιορκημένο λιμάνι της Μαριούπολης, ένα μήνα μετά τη ρωσική εισβολή.

«Το μεγάλο αποβατικό Orsk του στόλου της Μαύρης Θάλασσας των κατακτητών καταστράφηκε στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ που κατέλαβε η Ρωσία», σύμφωνα με ανακοινωθέν του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και πολλαπλασιάζονται τα βίντεο από το πλοίο που φλέγεται.

VIDEO: ⚡️In the port of Berdyansk (Zaporizhzhya region), the large landing ship of the Russian Navy named "Orsk" was destroyed. Two more ships are on fire and an ammunition depot was destroyed!

It is better not "Orsk", but "Orksk". This name is more in line with the essence. pic.twitter.com/HXSlPWvlWz

