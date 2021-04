Ε.Ε: Υπό αξιολόγηση η συμπεριφορά της Τουρκίας – Απολογία Ντράγκι “για την κακοήθεια” ζητά η Άγκυρα

Ανταπόκριση _Βρυξέλλες: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Ανταπόκριση- Κωνσταντινούπολη: Αριάννα Φερεντίνου

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας δημιουργεί η δήλωση του Μάριο Ντράγκι, ο οποίος αποκάλεσε δικτάτορα τον Ταγίπ Ερντογάν. Η Άγκυρα αντεπιτίθεται μιλώντας για διορισμένο πρωθυπουργό, ενώ ζητά εξηγήσεις από τον Πρέσβη της χώρας, για τις “αισχρές” δηλώσεις Ντράγκι, τις οποίες και υποκίνησε η εικόνα της προέδρου της Κομσιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, “να μένει χωρίς καρέκλα” κατά την έναρξη των συνομιλιών στην Άγκυρα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Μιλώντας στο δίκτυο LN24, τόνισε ότι εναπόκειται στην Άγκυρα να δείξει ότι επιθυμεί θετική ατζέντα σταματώντας «τις μονομερείς ενέργειες, την εχθρική ρητορική απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη».

Μπορεί να ανοίξει «παράθυρο ευκαιρίας» στις σχέσεις ΕΕ με την Τουρκία, τόνισε ο Σαρλ Μισέλ υπογραμμίζοντας ότι η Ε.Ε. υπερασπίζεται το σεβασμό για τα κράτη-μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο.

“Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη φιλοξενία της Τουρκίας”

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του Ιταλού πρωθυπουργού σχετικά με τον πρόεδρο μας, ο Ιταλός πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε αμέσως στο Υπουργείο μας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός και υπεύθυνος για θέματα ΕΕ κ. Φαρούκ Καϊμακτζί δήλωσε στον πρέσβη ότι η Τουρκία αποδοκιμάζει έντονα τις δηλώσεις του διορισμένου Ιταλού πρωθυπουργού για τον πρόεδρο μας Ερντογάν, ο οποίος έγινε πρόεδρος αφού έλαβε τον υψηλότερο ποσοστό λαϊκής ψήφου στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Τουρκία αναμένει από την Ιταλία να αποσύρει τις άδικες και κακοήθεις δηλώσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την φιλία και συμμαχία Τουρκίας – Ιταλίας. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε επίσης στον πρέσβη ότι οι δηλώσεις σχετικά με τη διευθέτηση των καθισμάτων για τη συνάντηση της Τετάρτης που έγιναν χωρίς τη γνώση της εθιμοτυπίας είναι «απαράδεκτες». Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη φιλοξενία της Τουρκίας. Επιπλέον, ο κ. Καϊμακτζί πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί σε άσκοπες και αρνητικές αντιπαραθέσεις εντός της ΕΕ και θεωρεί ότι οι προσπάθειες να σαμποτάρουν τη θετική ατζέντα μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ είναι μάταιες.

Μετά την αντιδράση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο αντιπρόεδρος κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Νουμάν Κουρτουλμούς απάντησε στον Ντράγκι μέσω ανάρτησής του στο Twitter, με τίτλο:

«Αν θέλετε να δείτε δικτάτορα, κοιτάξτε την ιστορία σας, κοιτάξτε τον Μουσολίνι»

Νέα δημοσιεύματα επιμένουν πάντως στον απόηχο της επίσκεψης Μισέλ- Ντερ Λάιεν στην Άγκυρα.

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέρνερ είπε στην Politico ότι το ταξίδι κορυφής της Ε.Ε στην Άγκυρα έγινε “σύμβολο της αποσυναρμολόγησης” μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ.

Αρκετές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν έρευνα σχετικά με το πώς έμεινε όρθια η Πρόεδρος της Κομισιόν, ενώ βιάστηκε να καθήσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος και απολογήθηκε για το γεγονός.

“Το σκηνικό αυτής της συνάντησης δεν φαίνεται να βασίζεται σε σειρά προτεραιότητας, αλλά σε ανδρικό-σοβινιστικό τρόπο εκπροσώπησης αυτοκράτορα”, έγραψε η ευρωβουλευτής του Βελγίου Assita Kanko.

Και η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Marine Le Pen χαρακτήρισε ολόκληρη την επίσκεψη κακή ιδέα επειδή έδειξε το μπλοκ “ξαπλωμένο μπροστά σε έναν εχθρικό” Ερντογάν.

Σε επιστολή της η ομάδα πρωτοκόλλου της Ε.Ε επιμένει ότι δεν είχαν πρόσβαση στις προετοιμασίες των συνομιλιών. “Εάν είχαμε πρόσβαση στην αίθουσα, θα είχαμε προτείνει στους οικοδεσπότες να αντικαταστήσουν τον καναπέ με δύο πολυθρόνες “, αναφέρεται χαρακτηριστικά. στον απόηχο της επίσκεψης Μισέλ- Ντερ Λάιεν στην Άγκυρα.

#UPDATE Italy's Mario Draghi described Turkish President Recep Tayyib Erdogan as a dictator in remarks that risk further souring EU-Turkey tieshttps://t.co/JWWfpQQU6p

— AFP News Agency (@AFP) April 8, 2021