Δυτική Όχθη: Νυχτερινή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού σε Τζενίν και Τουλκαρέμ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν «επιχείρηση για την αποτροπή της τρομοκρατίας στην Τζενίν και στην Τουλκαρέμ» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν «ως αποτέλεσμα της επίθεσης της κατοχής στην Τζενίν».

The City of Jenin is surrounded by our forces pic.twitter.com/ssheO2O1PD