Δυτική Όχθη: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε προσφυγικό καταυλισμό – Ένας νεκρός σε επίθεση εποίκων

Ισραηλινοί έποικοι σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν άλλους τρεις σε επίθεση στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) μετέδωσε ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σπίτι στον καταυλισμό που βρίσκεται στην περιοχή της Τουλκάρεμ και ακούστηκαν τέσσερις δυνατές εκρήξεις.

Israeli 🇮🇱 air strikes tonight in Nour Shams refugee camp in Tulkarm city.



This is the West Bank 🇵🇸



Hamas are not in the West Bank.



It’s never been ‘defence’



It is oppression

It is terrorism

It is genocide.