Δολοφονία 17χρονου: Χωρίς τέλος η βία στη Γαλλία – Η κηδεία, η νέα μαρτυρία και το αδιέξοδο για Μακρόν

Ταραχές και λεηλασίες μαίνονταν σε πόλεις της Γαλλίας για τέταρτη νύχτα, παρά την τεράστια αστυνομική ανάπτυξη και τις 1.311 συλλήψεις, καθώς η οικογένεια και οι φίλοι ετοιμάζονταν να συνοδέψουν στην τελευταία του κατοικία τον 17χρονο του οποίου η δολοφονία από την αστυνομία εξαπέλυσε τις ταραχές και ανάγκασε τον Γάλλο πρόεδρο να ακυρώσει ένα σημαντικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε νέο αριθμό συλλήψεων σε όλη τη χώρα, όπου 45.000 αστυνομικοί εξαπλώθηκαν σε μια μέχρι στιγμής ανεπιτυχή προσπάθεια να καταστείλουν τις πολυήμερες βιαιότητες που προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του εφήβου την Τρίτη.

Παρά την έκκληση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, οι συγκρούσεις στους δρόμους μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και της αστυνομίας συνεχίστηκαν. Περίπου 2.500 φωτιές εκδηλώθηκαν και καταστήματα λεηλατήθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Η βία στη Γαλλία επιβάρυνε τις διεθνείς δεσμεύσεις του Μακρόν. Το γραφείο του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι ο Μακρόν τηλεφώνησε το Σάββατο για να ζητήσει αναβολή της επίσκεψης που θα ήταν η πρώτη κρατική επίσκεψη Γάλλου προέδρου στη Γερμανία εδώ και 23 χρόνια. Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Σταϊνμάγερ και, “δεδομένης της κατάστασης εσωτερικής ασφάλειας, ο πρόεδρος (Μακρόν) δήλωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες”.

Δεδομένης της σημασίας της γαλλογερμανικής σχέσης στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, η ματαίωση του επίσημου ταξιδιού ήταν μια σαφής ένδειξη της σοβαρότητας της αναταραχής στη Γαλλία. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που η γαλλική αναταραχή πλήττει διπλωματικά τον Μακρόν. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ ακύρωσε την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί στη Γαλλία, λόγω των διαμαρτυριών για τα σχέδια του Μακρόν για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

#France | This is not Syria, Iraq or Afghanistan. This is Paris which is use to be most peaceful city in the world. #TNJNews #Francia #Paris #RiotsFrance #Emeutes #Nahel #Nanterre #Raid #FranceHasFallen pic.twitter.com/I2yQne0YEu