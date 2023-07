Γαλλία: Τέταρτη νύχτα ταραχών μετά τον θάνατο 17χρονου από πυρά αστυνομικού – Η χειρότερη κρίση από την εποχή των Κίτρινων Γιλέκων

Παρά την ανάπτυξη περίπου 45.000 αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, ταραχές ξέσπασαν για τέταρτη συνεχή νύχτα σε πολλές γαλλικές πόλεις, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού.

Κτήρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 471 προσαγωγές.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς.

«Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων.

Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Τα δρομολόγια μεταξύ της Ελβετίας και της Γαλλίας διακόπηκαν την Παρασκευή από τις 7.30 αργά το απόγευμα, καθώς το Παρίσι αποφάσισε να διακόψει την κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ στη χώρα λόγω των ταραχών, ανακοίνωσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες της Γενεύης.

Το βράδυ της Παρασκευής, η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει διαδηλωτές από την Πλας ντε λα Κονκόρντ, την εμβληματική πλατεία του Παρισιού, σήμερα το βράδυ, μετά από μια διαδήλωση που ξεκίνησε εν μέσω των ταραχών σε εθνικό επίπεδο. “Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πλας ντε λα Κονκόρντ“, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Στο σημείο επικρατεί ενταση, με τους διαδηλωτές να πραγματοποιούν λεκτική επίθεση προς τους αστυνομικούς, ενώ έπεσαν και τα πρώτα δακρυγονα.

Συγκρούσεις ξέσπασαν στην Place des Terreaux στη Λυών. Περίπου 1.300 άτομα συγκεντρώθηκαν γύρω στις 8:00 το βράδυ παρά την απαγόρευση της συγκέντρωσης από τη νομαρχία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκεί.

Νωρίτερα, αυτοκίνητο της αστυνομίας λεηλατήθηκε στο Στρασβούργο, με τις εικόνες από το επεισόδιο να κάνουν τον γύρο του κόσμου:

Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους. Η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει μάλιστα για πρωτη φορά απόψε ένα τεθωρακισμένο “Κένταυρος” τελευταίας τεχνολογίας.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες όπως και οι συλλήψεις, την ώρα που η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Μεταξύ αυτών, η διακοπή κυκλοφορίας των Μέσων Μεταφοράς μετά τις 21:00. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η μέση ηλικία των 917 που προσήχθησαν είναι 17 ετών.

Τουλάχιστον 92 κτίρια επλήγησαν, 2.000 οχήματα κάηκαν και 3.880 φωτιές σε δημόσιους δρόμους άναψαν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν. Τραυματίστηκαν μάλιστα 249 αστυνομικοί και χωροφύλακες.

Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για εργαλειοποίηση του αδικαιολόγητου θανάτου ενός εφήβου, ζήτησε από τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και αναφέρθηκε στα μέσα δικτύωσης μέσω των οποίων διοργανώνονται διαδηλώσεις. «Τις επόμενες ώρες, θα λάβουμε μέτρα – και έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε μέτρα – σε συνεργασία με τις πλατφόρμες για να αφαιρέσουν το ευαίσθητο περιεχόμενο» ανέφερε. Τα video games -υποστηρίζει ο Γάλλος Πρόεδρος- δημιουργούν πλαστή πραγματικότητα και τοξικότητα στους ανήλικους ταραξίες.

Ο ΟΗΕ κάλεσε το Παρίσι να ερευνήσει το θέμα του ρατσισμού στην αστυνομία, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη την ακύρωση εκδηλώσεων, αλλά και χειρόφρενο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Στο μεταξύ, o εισαγγελέας της Ρουέν ανακοίνωσε τον πρώτο νεκρό μεταξύ των διαδηλωτών, αν και τελικά οι απόψεις διίστανται για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε “στο πλαίσιο μιας λεηλασίας” σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν “δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων“. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ανέβηκε μαζί με έναν άλλο νεαρό στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου, που έχει πολλά κλειστά καταστήματα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ. Έπεσε από τη στέγη και αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας το πρωί. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τεγιέ.

Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, εξηγεί ότι οι δύο τους ανέβηκαν στη στέγη γύρω στις 5:00 το πρωί για να προσπαθήσουν να μπουν στο κατάστημα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο το οποίο φέρεται να είχαν αφήσει μέσα.

Η βία, κατά την οποία κτίρια και οχήματα πυρπολήθηκαν και καταστήματα λεηλατήθηκαν, έχει βυθίσει τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη σοβαρότερη κρίση της ηγεσίας του από τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων που ξεκίνησαν το 2018.

Παρίσι: Ένα κατάστημα της Nike στο κέντρο του Παρισιού λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με καταστήματα στη rue de Rivoli, μια κύρια οδική αρτηρία στο κέντρο του Παρισιού που περνά δίπλα από το δημαρχείο.

Aubervilliers: Δώδεκα λεωφορεία κάηκαν σε μια αποθήκη στο βόρειο άκρο του Παρισιού, στο διαμέρισμα Seine-Saint-Denis.

Μασσαλία: Οι διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο τη βιβλιοθήκη Αλκαζάρ στο κέντρο της πόλης, καθώς και καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Ο δήμαρχος Benoît Payan χαρακτήρισε τη βία «απαράδεκτη».

830years after 9 million books in Nalanda were burnt by Islamists, the largest public library in the city of Marseille in France has been set on fire Knowledge is everything. The villain understands this more than the victim. #emeutes #FranceRiots #Islamists #quranburning #Paris pic.twitter.com/PRZNm2QFQH