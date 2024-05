Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας: Ιστορική απόφαση για την προστασία των ωκεανών

Εννέα μικρά νησιωτικά κράτη προσέφυγαν στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS) και κατάφεραν να κερδίσουν μια ιστορική υπόθεση για την κλιματική αλλαγή, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα μέρη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις θαλάσσιες δραστηριότητες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ωκεανούς από την κλιματική αλλαγή.

Today @ITLOS_TIDM has made clear that countries have legal obligations to reduce their emissions to protect the ocean.



This news comes via an ‘advisory opinion’, requested from the Tribunal last year by @cosis_ccil.



Read more: https://t.co/5SAQkJhY41 pic.twitter.com/RB56IRAkYg