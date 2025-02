Διάσκεψη Μονάχου: «Καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς το Κίεβο», λένε Ευρωπαίοι και Ζελένσκι

Με σφοδρή κριτική στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ξεκίνησε η δεύτερη μέρα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, από τον καγκελάριο της Γερμανίας. Ο Όλαφ Σολτς απάντησε στον Τζέι Ντι Βανς ότι η Γερμανία δεν θα αποδεχθεί τους ανθρώπους που «παρεμβαίνουν στη δημοκρατία μας».

Ανταπόκριση: Γιώργος Παππάς

Η χθεσινή δήλωση του Βανς «Ποτέ ξανά ναζισμός» είναι ασυμβίβαστη με την υποστήριξη του AfD: «Γι’ αυτό δεν θα δεχθούμε να επέμβουν ξένοι στη δημοκρατία μας, στις εκλογές μας, στο δημοκρατικό σχηματισμό γνώμης υπέρ αυτού του κόμματος».

Συγκεκριμένα, ο Σολτς απάντησε ότι το «ποτέ ξανά» δεν συνδυάζεται και δεν συνάδει με την υποστήριξη του Τραμπ σε ένα ακροδεξιό κόμμα, το AfD, κάτι που έκανε ο Τραμπ και ανοικτά χθες στην ομιλία του είπε ότι δεν δέχεται με τίποτα τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

«Είναι ανεπίτρεπτες τέτοιου είδους παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Σολτς έγραψε ότι απορρίπτει ρητά όσα είπε ο κ. Βανς, τονίζοντας ότι, «λόγω της εμπειρίας τους με τον εθνικοσοσιαλισμό, τα δημοκρατικά κόμματα στην Γερμανία έχουν μια συναίνεση και αυτή είναι το τείχος πυρός έναντι των ακροδεξιών κομμάτων».

Σε συνέντευξή του ακόμη στην Γερμανική Ραδιοφωνία, ο καγκελάριος χαρακτήρισε «ακατανόητη» την εμφάνιση του Aμερικανού αντιπροέδρου: «Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσα ειπώθηκαν είναι εκνευριστικά και δεν μπορούν απλώς να σχολιαστούν απορριπτικά και να υποβαθμιστούν».

Και ο Φρίντριχ Μερτς αντέδρασε κατηγορηματικά: «Δεν είναι δουλειά της αμερικανικής κυβέρνησης να μας πει τί θα γίνει με τη δημοκρατία στη χώρας μας» και μίλησε για «σχεδόν παρεμβατική» ομιλία και για έναν «ενοχλητικό τρόπο να αντιμετωπίσει κανείς τους Ευρωπαίους, ειδικά εμάς τους Γερμανούς». Σε συνέντευξή του στους τηλεοπτικούς σταθμούς RTL/n-tv, ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη: «Έχουμε διαφορετική άποψη και το κατέστησα σαφές στον κ. Βανς κατά την διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε».

Ο Σολτς υποσχέθηκε αμέριστη υποστήριξη της Ουκρανίας και ένα ενδιαφέρον σημείο είχε η αναφορά του στο ότι μετά τις εκλογές η Γερμανία θα μεταρρυθμίσει το φρένο χρέους για να μπορεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, ενώ προειδοποίησε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ για τις βλέψεις του Ρώσου Προέδρου.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο του και πιστεύω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, προετοιμάζει πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ τον επόμενο χρόνο. Νομίζω, αλλά δεν το γνωρίζω», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδωσε το στίγμα της εξωτερικής διακυβέρνησης των ΗΠΑ. Στην ομιλία του εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στην ΕΕ, ακόμη και κατηγορώντας την ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου, τονίζοντας ότι αυτός είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από τη Ρωσία.

«Στη Βρετανία και την Ευρώπη η ελευθερία του λόγου φοβάμαι πως συρρικνώνεται. Στην Ουάσινγκτον υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη και υπό την ηγεσία του Τραμπ μπορεί να διαφωνούμε με τις απόψεις σας, αλλά θα δώσουμε μάχη για να στηρίξουμε το δικαίωμα σας να τις εκφράζετε δημόσια, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε», σημείωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Η αύξηση αμυντικών δαπανών, η περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας είναι οι βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνει η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούτε.

Από την άλλη πλευρά, η Ούρσουλα Φορ Ντερ Λάιεν ανέφερε: Μια αποτυχία στην Ουκρανία, θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αλλά θα αποδυναμώσει και τις ΗΠΑ».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας τονίζει πως ήταν λάθος να βγει από την εξίσωση η πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Ήταν απερίσκεπτο και πιστεύω ότι ήταν λάθος. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, ο Πούτιν δεν έχει κάνει ούτε χιλιοστό πίσω στις απαιτήσεις του», σημείωσε.

«Καμία διαπραγμάτευση χωρίς την Ουκρανία», τονίζει στους Financial Times ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Το βασικό ερώτημα σε αυτή τη φάση είναι αν ο πρόεδρος Πούτιν είναι ειλικρινά διατεθειμένος να συμφωνήσει σε μια αξιόπιστη και βιώσιμη κατάπαυση σε αυτή τη βάση. Στη συνέχεια επαφίεται στους Ουκρανούς να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται στη σκιά επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ, με την Ουκρανία να κατηγορεί τη Ρωσία για την επίθεση και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας να τονίζει πως είναι ενδεικτική των προθέσεων του Πούτιν.

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τονίζοντας πως η Μόσχα δεν πλήττει πυρηνικές εγκαταστάσεις και ενώ φαίνεται να προχωρά η συμφωνία της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών της χώρας, μια συμφωνία που, όπως λέει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, θα εγγυηθεί τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το Κίεβο τονίζει πως ήδη έχει στείλει την πρότασή του και αναμένει εάν θα γίνει δεκτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν επικίνδυνο εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη συνάντησή του με τον ίδιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε στη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου επανέλαβε τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι το Κίεβο θέλει να επιτύχει ειρήνη στον πόλεμό του με τη Ρωσία φέτος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα για τη δημιουργία των «ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης» και ότι ο αγώνας της χώρας του κατά της Ρωσίας έχει αποδείξει ότι τα θεμέλια για κάτι τέτοιο υπάρχουν ήδη.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο «η Αμερική να πει όχι σε αυτήν σε θέματα που την απειλούν» και σημείωσε ότι πολλοί ηγέτες έχουν μιλήσει εδώ και καιρό για το πώς η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της στρατό.

«Πραγματικά πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες πιθανότατα θα συναντηθούν σύντομα για να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε αργότερα τον Ζελένσκι ότι και ο ίδιος θα έχει μια θέση στο τραπέζι.

«Η Ουκρανία δεν θα δεχτεί ποτέ συμφωνίες που γίνονται πίσω από την πλάτη της και ο ίδιος κανόνας θα πρέπει να ισχύει για όλη την Ευρώπη», τόνισε στη συνέχεια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ μου μίλησε για τη συνομιλία του με τον Πούτιν. Ούτε μια φορά δεν ανέφερε ότι η Αμερική χρειάζεται την Ευρώπη στο τραπέζι. Αυτό λέει πολλά», πρόσθεσε. «Οι παλιές εποχές που η Αμερική υποστήριζε την Ευρώπη απλώς και μόνο επειδή το έκανε πάντα, έχουν τελειώσει», σχολίασε.

Επισήμανε ότι «τρία χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας έχουν αποδείξει ότι έχουμε ήδη τα θεμέλια για μια ενωμένη ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Και τώρα, καθώς διεξάγουμε αυτόν τον πόλεμο και θέτουμε τις βάσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια, πρέπει να οικοδομήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης».

«Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της σχέδιο για την Ουκρανία και για τη δική της ασφάλεια, αλλιώς άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα», ανέφερε ο Τουσκ στα μέσα από ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

