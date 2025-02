Ο Καγκελάριος Σολτς απορρίπτει τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς – «Ακατανόητες» και «εκνευριστικές» οι θέσεις του

Για «ακατανόητες» και «εκνευριστικές» θέσεις έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στην χθεσινή ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο αντίπαλός του, Φρίντριχ Μερτς, μίλησε για «σχεδόν παρεμβατική» εμφάνιση και για «ενοχλητικό τρόπο» αντιμετώπισης των Ευρωπαίων και ειδικά των Γερμανών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Σολτς έγραψε ότι απορρίπτει ρητά όσα είπε ο κ. Βανς, τονίζοντας ότι, «λόγω της εμπειρίας τους με τον εθνικοσοσιαλισμό, τα δημοκρατικά κόμματα στην Γερμανία έχουν μια συναίνεση και αυτή είναι το τείχος πυρός έναντι των ακροδεξιών κομμάτων».

Σε συνέντευξή του ακόμη στην Γερμανική Ραδιοφωνία, ο καγκελάριος χαρακτήρισε «ακατανόητη» την εμφάνιση του Aμερικανού αντιπροέδρου: «Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσα ειπώθηκαν είναι εκνευριστικά και δεν μπορούν απλώς να σχολιαστούν απορριπτικά και να υποβαθμιστούν».

Από την πλευρά του ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε χθες και συνάντηση με τον Τζέι Ντι Βανς στο Μόναχο, μίλησε για «σχεδόν παρεμβατική» ομιλία και για έναν «ενοχλητικό τρόπο να αντιμετωπίσει κανείς τους Ευρωπαίους, ειδικά εμάς τους Γερμανούς».

Σε συνέντευξή του στους τηλεοπτικούς σταθμούς RTL/n-tv, ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη: «Έχουμε διαφορετική άποψη και το κατέστησα σαφές στον κ. Βανς κατά την διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε».

Με νέα ανάρτησή του ο Γερμανός Καγκελάριος τοποθετήθηκε και στο θέμα των αμυντικών δαπανών προτείνοντας να εξαιρεθούν από το Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ.

To ensure living in peace as Europeans in the future we need to continue growing our defence expenditures.



To this end, I propose an exception in the EU's Stability Pact – for all investments in defense equipment that exceed the previous NATO’s 2% guideline.