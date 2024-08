DBRS: Το κραχ στις αγορές ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Αν και σήμερα οι αγορές φαίνεται να ανακτούν μέρος των απωλειών τους, η συνεχής πτώση τους τις προηγούμενες ημέρες με αποκορύφωμα το χθεσινό «ξεπούλημα», θα μπορούσε να μετατραπεί σε «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» που τελικά θα οδηγήσει σε ύφεση, προειδοποιούν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης DBRS.

Παρότι ο άμεσος αντίκτυπος αυτών των απότομων μειώσεων της αγοράς είναι περιορισμένος, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι το ξεπούλημα των μετοχών μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία που αναγκάζει τα επενδυτικά κεφάλαια να περικόψουν τις επενδύσεις τους και τους καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους, οδηγώντας σε περαιτέρω περικοπές και ύφεση, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης.

Οι παγκόσμιες αγορές άρχισαν να πέφτουν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με τον δείκτη Nikkei της Ιαπωνίας να υποχωρεί χθες Δευτέρα πάνω από 12% και ο δείκτης S&P 500 – που παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση 500 από τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ – να σημειώνει τη χειρότερή του απόδοση εδώ και δύο σχεδόν χρόνια.

Με τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και των τραπεζών να είναι αυτές που επλήγησαν σκληρότερα, η απότομη παγκόσμια πτώση ήρθε μετά από μια έκθεση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και παρουσίαζε στοιχεία πολύ πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα και το ποσοστό ανεργίας να ανέρχεται στο 4,3%.

Η έκθεση προκάλεσε ανησυχίες για την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και για το αν οδεύει προς την ύφεση, εγείροντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έκανε τελικά λάθος που δεν μείωσε τα επιτόκια όταν συνήλθε την περασμένη εβδομάδα.

👀 Sell off in response to fear of US recession due to raise in unemployment! https://t.co/njTkUkDBh4 pic.twitter.com/zhGCZJz7ta