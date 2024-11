COP29: Κατέληξαν σε συμφωνία για καταβολή 300 δισ. στις πιο φτωχές χώρες – Σφοδρή αντίδραση από την Ινδία

Μετά από δύο εβδομάδες τεταμένων διαπραγματεύσεων και διαφωνιών στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, COP29, που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, σχεδόν 200 κράτη κατέληξαν σε συμφωνία καταβολής στις φτωχότερες χώρες 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο ως το 2035 με στόχο να βοηθηθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές της κλιματικής αλλαγής και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Τα έθνη αγωνίστηκαν να συμβιβάσουν τις μακροχρόνιες διαιρέσεις σχετικά με το πόσα χρήματα θα πρέπει να παρέχουν τα πλούσια έθνη που είναι περισσότερο υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή στις φτωχότερες χώρες που είναι λιγότερο υπεύθυνες αλλά επηρεάζονται περισσότερο από την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες που χρειάζονται χρήματα για να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, να προσαρμοστούν στη μελλοντική υπερθέρμανση και να πληρώσουν για τις ζημιές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο το πόσο δεν πλησιάζει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που ζητούσαν οι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά είναι τριπλάσιο από την προηγούμενη χρηματοδότηση.

Ο νέος στόχος προορίζεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη δέσμευση των πλούσιων χωρών για την παροχή 100 δισ. δολαρίων ετησίως για το κλίμα για τη χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών έως το 2020. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με δύο χρόνια καθυστέρηση, το 2022, και λήγει το 2025.

Πάντως, η συμφωνία δεν ήρθε με τη συναίνεση που λειτουργούν συνήθως αυτές οι συνεδριάσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι εξοργισμένες που αγνοήθηκαν.

Ο πρόεδρος της COP29, Μουχτάρ Μπαμπάγιεφ, έκανε δεκτή τη συμφωνία προτού οποιοδήποτε έθνος προλάβει να μιλήσει.

Ορισμένες αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι η συμφωνία αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι αναπτυσσόμενες χώρες κατηγόρησαν τον πρόεδρο της COP29 πως ήταν άδικος απέναντί τους, ότι η συμφωνία δεν ήταν αρκετή και ότι τα πλούσια έθνη του κόσμου δεν είχαν διάθεση να δώσουν χρήματα για να τα βοηθήσουν.

Πρώτη αντέδρασε η Ινδία με την εκπρόσωπό της, Τσάντνι Ράινα να δηλώνει: «Με λύπη μου πρέπει να πω ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια οφθαλμαπάτη. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν θα αντιμετωπίσει το

τεράστιο μέγεθος της πρόκλησης που όλοι μας αντιμετωπίζουμε. Ως εκ τούτου, είμαστε αντίθετοι με το

έγκριση αυτού του εγγράφου», δήλωσε στην τελική συνεδρίαση της ολομέλειας της συνόδου κορυφής, κάνοντας λόγο για «πενιχρό ποσό».

Η ίδια δήλωσε στο Associated Press ότι έχει χάσει την πίστη της στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Τα φτωχότερα κράτη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και συμφώνησαν με την Ινδία.

Ο Νκιρούκα Μαντουέκουε, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή, αποκάλεσε τη συμφωνία «προσβλητική» και «αστεία».

«Είμαι απογοητευμένος. Είναι σίγουρα κάτω από το σημείο αναφοράς για το οποίο αγωνιζόμαστε τόσο καιρό», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Μοντερέι από την αντιπροσωπεία του Παναμά.

Σημείωσε ότι μερικές αλλαγές, όπως η προσθήκη των λέξεων «τουλάχιστον» πριν από τον αριθμό 300 δισεκατομμύρια δολάρια και η δυνατότητα αναθεώρησης μέχρι το 2030, βοήθησαν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού.

«Η καρδιά μας συμπαραστέκεται σε όλα αυτά τα έθνη που αισθάνονται σαν να τα πάτησαν», προσέθεσε.

Το τελικό πακέτο «δεν μιλάει, δεν αντανακλά και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ότι θα ξεπεράσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ακόμα η εκπρόσωπος της Ινδίας.

«Διαφωνούμε απολύτως με τα άδικα μέσα που ακολουθήθηκαν. Είμαστε εξαιρετικά πληγωμένοι από αυτή την ενέργεια του προέδρου και της γραμματείας», συμπλήρωσε.

Μιλώντας εκ μέρους σχεδόν 50 εκ των φτωχότερων εθνών του κόσμου, ο Έβανς Ντάβι Ντζέμα από το Μαλάουι ήταν πιο ήπιος, κάνοντας λόγο για επιφυλάξεις για τη συμφωνία.

«Αυτός ο στόχος δεν είναι αυτό που περιμέναμε να πετύχουμε. Μετά από μερικά χρόνια συζητήσεων, δεν είναι φιλόδοξος για μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ήλπιζε σε ένα «πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα». Είπε όμως ότι η συμφωνία «παρέχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε».

