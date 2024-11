COP29: Στον «αέρα» η απαρτία – Αποχωρούν μαζικά εκπρόσωποι των ευάλωτων της κλιματικής αλλαγής

Εικόνα κατακερματισμού διαρρέει από τις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα – COP29 – στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένουν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις καταστροφές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με «καθαρή ενέργεια» και απορρίπτουν τη συμβιβαστική πρόταση των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Σε ένδειξη δυσαρέσκειας, ομάδα διαπραγματευτών από το μπλοκ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και τη Συμμαχία Μικρών Νησιωτικών Κρατών αποχώρησε από την αίθουσα.

BREAKING: the small island states & least developed countries have walked out of #CoP29.

No deal is better than a bad deal, one that in some respects arguably goes back even relative to #CoP28… Huge…

Will this CoP be a bigger failure even than Copenhagen? It’s now possible. pic.twitter.com/sFlxLu2HU0