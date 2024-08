Αυστραλία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην οροφή ξενοδοχείου – Φλόγες στην οροφή του κτηρίου (video)

Ελικόπτερο συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου του ομίλου Hilton στην πόλη Κέιρνς, στη βόρεια Αυστραλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος του και να ξεσπάσει πυρκαγιά που εξώθησε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πελατών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο πιλότος και μοναδικός επιβαίνων στο αεροσκάφος εντοπίστηκε και κηρύχθηκε νεκρός, βρίσκονται σε εξέλιξη ιατροδικαστικές εξετάσεις για να αναγνωριστεί επίσημα», σημείωσε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Μια από τις έλικες κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου, η δεύτερη σε ανοικτό χώρο μπροστά στην είσοδό του, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, κάνοντας λόγο για δυο τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Εκατοντάδες πελάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο DoubleTree by Hilton της Κέιρνς μετά τη συντριβή, που σημειώθηκε περί τη 01:50 (τοπική ώρα· στις 18:50 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας). Επιτόπου μετέβησαν ερευνητές της αυστραλιανής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που εικονίζει φλόγες στην οροφή του ξενοδοχείου, ενώ σειρήνες ασθενοφόρων και οχημάτων της πυροσβεστικής ουρλιάζουν. «Ανατριχιάζω. Ζει κόσμος εκεί μέσα. (Το ελικόπτερο) πήγε κι έπεσε πάνω» στο κτίριο, ακούγεται να λέει γυναίκα σ’ ένα από τα βίντεο.

Η πόλη Κέιρνς, στον τροπικό βορρά της πολιτείας Κουίνσλαντ, είναι δημοφιλής προορισμός τουριστών, καθώς προσφέρει πρόσβαση στον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο.

