«Από τη Γερμανία στο Λας Βέγκας μέσω Κολοράντο» – Eν ενεργεία στρατιωτικός των ΗΠΑ ο οδηγός του Tesla Cybertruck

Από τη Γερμανία όπου υπηρετεί ως εν ενεργεία αμερικανός στρατιώτης, νοίκιασε το Tesla Cybertruck στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντένβερ του Κολοράντο και οδήγησε 800 μίλια ως τη Νεβάδα, με κατάληξη την έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας. Τα διεθνή μέσα επιμένουν εύλογα να εστιάζουν στον 37χρονο Μάθιου Άλαν Λίβελσμπεργκερ, τον «επίλεκτο» της Εθνοφρουράς και παρασημοφορημένο Λοχία Πληροφοριών των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε πριν από την έκρηξη της Πρωτοχρονιάς.

Η σορός απανθρακώθηκε σε σημείο μη αναγνώρισης αλλά δύο τατουάζ βοήθησαν στην ταυτοποίηση. Η αστυνομία μπόρεσε να επιβεβαιώσει από την τεχνολογία του Tesla ότι ήταν ο μοναδικός επιβάτης στο Cybertruck, όπως ανακοινώθηκε.

Las Vegas cybertruck bomber:



Matthew Alan Livelsberger

37 yr old American

Active Duty U.S. military

Special Forces

Not an immigrant

Not a Muslim

Not trans pic.twitter.com/Ni5Qgs3RPz