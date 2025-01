Λας Βέγκας: Ένας νεκρός και τραυματίες από έκρηξη αυτοκινήτου Tesla έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ (video)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι αρχές του Λας Βέγκας ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη ενός αυτοκινήτου Tesla Cybertruck που τυλίχθηκε στις φλόγες.

pic.twitter.com/3vvWEu8pDj



Evil Doesn’t Take a Day Off!



The enemy wants us to start 2025 in fear!



Let’s piece together Trump Towers incident.



We have a Cybertruck on fire in front of Trump Towers.



My training in the field of messaging leads me to believe some group or…