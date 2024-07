Απίστευτη γκάφα Μπάιντεν – Καλωσόρισε τον Ζελένσκι ως πρόεδρο Πούτιν (Βίντεο)

Σε ένα νέο απίστευτο ατόπημα προέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της 75ης Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς θέλοντας να καλωσορίσει και να παρουσιάσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον αποκάλεσε «Πούτιν».

«Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Τζο Μπάιντεν, από το βήμα της Συνόδου αναφερόμενος όμως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πήγε να κατέβει από το βήμα εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάλαβε γρήγορα το λάθος του και το διόρθωσε.

«Ο πρόεδρος Πούτιν; Πάμε να νικήσουμε τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι. Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικήσω τον Πούτιν», είπε ο Μπάιντεν διορθώνοντας τον εαυτό του.

Biden just introduced President Zelenskyy as “President Putin,” but immediately caught himself



“I’m better,” Zelenskyy joked in response pic.twitter.com/8MgZHj2cf1