Απάντηση Ιράν στις απειλές Τραμπ: «Απερίσκεπτες και προκλητικές δηλώσεις»

Το Ιράν απάντησε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, τονίζοντας ότι προέβησαν σε «απερίσκεπτες και προκλητικές δηλώσεις» που διατυπώνουν «αβάσιμες κατηγορίες» και απειλούν με χρήση βίας εναντίον της Τεχεράνης.

«Το Ιράν απορρίπτει σθεναρά και κατηγορηματικά κάθε κατηγορία σχετικά με την παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το εμπάργκο όπλων στην Υεμένη ή την εμπλοκή σε οποιαδήποτε αποσταθεροποιητική δραστηριότητες στην περιοχή», έγραψε σε επιστολή, η οποία περιήλθε ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί έγραφε στην επιστολή, την οποία είδε το Reuters.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν και τους Χούθι της Υεμένης κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις των Υεμενιτών ανταρτών σε αμερικανικούς στόχους.

«Ας μην ξεγελαστεί κανείς! Όλες οι εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιούν οι Χούθι, οι σκοτεινοί εγκληματίες και τραμπούκοι που εδρεύουν στην Υεμένη και μισούνται από τον λαό της Υεμένης, προέρχονται από το Ιράν» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός πρόεδρος. Ειδικότερα, όπως τόνισε, «οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση ή αντίποινα από τους Χούθι θα αντιμετωπιστεί με μεγάλη δύναμη, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η δύναμη θα σταματήσει εκεί».

Αναφερόμενος στην Τεχεράνη και στο ρόλο που διαδραματίζει τόνισε: «Το Ιράν έχει παίξει τον ρόλο του “αθώου θύματος” των απείθαρχων τρομοκρατών, από τους οποίους δήθεν έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει χάσει τον έλεγχο. Αυτοί κατευθύνουν κάθε κίνηση, τους παρέχουν τα όπλα, τους χρηματοδοτούν και τους προμηθεύουν με πολύ προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό και, ακόμα και, λεγόμενες πληροφορίες».

