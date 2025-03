Τραμπ σε Τεχεράνη: Κάθε βολή που θα εκτοξεύεται από τους Χούθι θα θεωρείται βολή από το Ιράν

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Χ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν και τους Χούθι κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους.

«Ας μην ξεγελαστεί κανείς! Όλες οι εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιούν οι Χούθι, οι σκοτεινοί εγκληματίες και τραμπούκοι που εδρεύουν στην Υεμένη και μισούνται από τον λαό της Υεμένης, προέρχονται από το Ιράν» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ειδικότερα, όπως τόνισε, «οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση ή αντίποινα από τους Χούθι θα αντιμετωπιστεί με μεγάλη δύναμη, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η δύναμη θα σταματήσει εκεί».

Let nobody be fooled! The hundreds of attacks being made by Houthi, the sinister mobsters and thugs based in Yemen, who are hated by the Yemeni people, all emanate from, and are created by, IRAN. Any further attack or retaliation by the “Houthis” will be met with great force, and…