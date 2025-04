Από τις «Ελληνικές Κεφαλές» στους «Θρύλους του Κόλπου» – Τα γλυπτά του Γιώργου Πετρίδη ταξιδεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία

Η διεθνώς περιοδεύουσα έκθεση του Γιώργου Πετρίδη Hellenic Heads (Ελληνικές Κεφαλές), την οποία η ΕΡΤ και το ERTnews είχε επισκεφτεί στη Βενετία, ταξιδεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Η έκθεση που έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επτάμηνη παρουσία της στη Βενετία, παράλληλα με την Μπιενάλε της Βενετίας 2024, αποτελείται από έξι υπερμεγέθεις προτομές εμπνευσμένες από έξι περιόδους της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται στον έκτο της σταθμό, στην Κωνσταντινούπολη· συνολικά, η έκθεση θα επισκεφθεί 10 πόλεις σε διάστημα 5 ετών.

Το νέο του έργο με τίτλο Legends of the Gulf (Θρύλοι του Κόλπου) διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη και αποτελείται από 6 γλυπτά εμπνευσμένα από την ιστορία και τον πολιτισμό των 6 χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Οι πρωτότυπες ονομασίες για τα 6 γλυπτά που εμπνέονται από την παράδοση της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας αλλά και της αραβικής κουλτούρας θα φέρουν διπλή ονομασία, στα αραβικά και τα αγγλικά.

إقلاع جيرفالكون Gyr Taking Off

الحصان العربي Arabian Horse

البدوي The Bedouin

صقر مع فريسة Saker with Prey

الجن الخبيث Mischievous Djinn

الداو في النسيم Dhow in a Breeze

Όπως και με τις Ελληνικές Κεφαλές, ο καλλιτέχνης αντλεί έμπνευση τόσο από την προσωπική του ιστορία όσο και από την έρευνα.

Πρωτοεπισκέφθηκε την περιοχή, συγκεκριμένα το Μπαχρέιν, ως έφηβος που ζούσε στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970. Αργότερα, ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του εργάστηκαν για σημαντικές προσωπικότητες της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ναυτιλίας και των ακινήτων, στην Αθήνα και το Κάιρο κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το 2021 επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξανά για να παρουσιάσει τα γλυπτά του και εκεί συλλήφθηκε η έμπνευση για τη νέα του έκθεση. Το νέο αυτό έργο θα κάνει πρεμιέρα το 2025 στις προαναφερθείσες χώρες.

