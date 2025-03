Ο διεθνούς φήμης γλύπτης Γιώργος Πετρίδης παρουσίασε το γλυπτό «Κόρη ΙΙ» τιμώντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των γυναικών

Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος γλύπτης Γιώργος Πετρίδης, με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των γυναικών που συνεδριάζει αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη, παρέδωσε τη Δευτέρα 10 Μαρτίου το γλυπτό του, «Κόρη ΙΙ», στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας, μια πρωτοβουλία του Πρέσβη Ευάγγελου Σέκερη, Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, που είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.



Επιτροπή για το καθεστώς των γυναικών (Commission on the Status of Women, CSW)



Η Επιτροπή του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW) αποτελεί το κύριο παγκόσμιο διακυβερνητικό όργανο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, καταγράφοντας την πραγματικότητα της ζωής τους σε όλο τον κόσμο και διαμορφώνοντας παγκόσμια πρότυπα. Η 69η σύνοδος της CSW στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε χθες 10 Μαρτίου και διαρκεί έως τις 21 Μαρτίου 2025. Ως κράτος μέλος του ΟΗΕ, η Ελλάδα, μαζί με άλλες κυβερνήσεις, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, αναλαμβάνουν δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας.



Το γλυπτό του Γιώργου Πετρίδη «Κόρη II»

Η προτομή ενός κοριτσιού φιλοτεχνήθηκε ειδικά για την περίσταση αυτή από τον Γιώργο Πετρίδη που ειδικεύεται στη δημόσια γλυπτική και ο οποίος είναι γνωστός για την έκθεση Hellenic Heads (Ελληνικές Κεφαλές) που περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, καθώς και για τα 20 δημόσια γλυπτά του σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ, ορισμένα από τα οποία κατατάσσονται στα μνημειακά, δηλαδή έχουν ύψος πάνω από δύο μέτρα και εκτίθενται μόνιμα σε υπαίθριους χώρους.



Ο Γιώργος Πετρίδης δήλωσε: «Είναι τιμή μου να παρουσιάσω το γλυπτό μου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη για να τιμηθεί η συμμετοχή της χώρας μου στην CSW. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρέσβη Ευάγγελο Σέκερη, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, για την πρωτοβουλία αυτή. Ο τίτλος του έργου, «Κόρη», παραπέμπει στα αρχαία ελληνικά γλυπτά, που απεικονίζουν κορίτσια, καθώς και στη σύγχρονη ελληνική λέξη για τη θυγατέρα. Η πρώτη σημασία συνδέεται με το ενδιαφέρον μου για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, το οποίο υπαγόρευσε το θέμα των έξι Ελληνικών Κεφαλών, της έκθεσης που ταξιδεύει σε δέκα πόλεις από το 2022 και θα συνεχίσει έως το 2027. Η δεύτερη σημασία είναι κυριολεκτική: για το έργο αυτό πόζαρε η κόρη μου Σοφία, τότε δώδεκα ετών.

Η πρόθεσή μου, αφού εξέτασα κάποιες σκοτεινότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, ήταν να ολοκληρώσω τη σειρά Ελληνικές Κεφαλές στο παρόν, με ένα κορίτσι να ατενίζει το μέλλον του με αισιοδοξία και φως. Το ευρύτερο μήνυμά μου είναι ότι, όσο δύσκολες και αν είναι οι περίοδοι της ζωής, μπορούμε πάντα να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον και, επομένως, να το δημιουργούμε».



Σύμφωνα με τη δέσμευση του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, η «Κόρη II» είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο πλαστικό από απόβλητα ιατρικών συσκευασιών, το οποίο προέρχεται από την Ολλανδία.



Ελληνικές κεφαλές



Η έκθεση Ελληνικές Κεφαλές, για την οποία πρωτοδημιουργήθηκε η «Κόρη», περιλαμβάνει έξι μεγαλύτερες από το φυσικό μέγεθος προτομές που ξεπερνούν τα δύο μέτρα σε ύψος μαζί με τις βάσεις τους, η καθεμία εμπνευσμένη από μια περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Για κάθε περίοδο, ο Πετρίδης μελέτησε εις βάθος αριστουργήματα της γλυπτικής, όπως του Μιχαήλ Άγγελου και του Ροντέν, καθώς ι αρχαιολογικά ευρήματα, επιστημονικές πηγές και ιστορικές φωτογραφίες, και στη συνέχεια ζήτησε από ένα μέλος της οικογένειάς του να ποζάρει για ένα έργο.



Το 2022 και το 2023, οι Ελληνικές Κεφαλές εκτέθηκαν σε τέσσερις χώρους στις ΗΠΑ. Για το 2024, η έκθεση διέπλευσε τον Ατλαντικό, περνώντας 7 μήνες στη Βενετία παράλληλα με την Μπιενάλε της Βενετίας, όπου την έκθεση επισκέφθηκαν σχεδόν 40.000 άτομα . Αργότερα αυτόν τον μήνα, το Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενήσει τις Κεφαλές στον έκτο σταθμό τους. Από εκεί θα συνεχίσουν τα ταξίδια τους στην Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου, φτάνοντας συνολικά σε δέκα τόπους μέσα σε πέντε χρόνια (2022–2027).



Σχετικά με τον Γιώργο Πετρίδη



Γεννημένος στην Αθήνα το 1964, ο Γιώργος Πετρίδης ζει και εργάζεται σε Αθήνα και Νέα Υόρκη. Από την παιδική του ηλικία έχει μελετήσει εις βάθος την αρχαία ελληνική γλυπτική και τα έργα που επηρεάστηκαν από αυτήν: αρχαία ρωμαϊκή γλυπτική, γλύπτες της Αναγέννησης, όπως ο Donatello, ο Michelangelo, μεταγενέστεροι γλύπτες, όπως ο Rodin και ο Maillol και σύγχρονοι γλύπτες, όπως ο Ray και ο Bhabha. Τη δημιουργική του διαδικασία την έχει επινοήσει ο ίδιος, συνδυάζοντας αρχαία, αναγεννησιακή και υπερσύγχρονη τεχνολογία την οποία έχει προσαρμόσει στους δημιουργικούς του στόχους, προτιμώντας τα ανακυκλωμένα υλικά.



Ο Πετρίδης σταδιοδρόμησε αρχικά στη Wall Street της Νέας Υόρκης, όπου έφτασε μέχρι τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ομάδα συγχωνεύσεων και εξαγορών της Donaldson Lufkin & Jenrette. Ενώ ήταν ακόμα στη Wall Street, παρακολούθησε για πρώτη φορά μαθήματα τέχνης. Συνέχισε να σπουδάζει και να εργάζεται ως καλλιτέχνης με μερική απασχόληση για περισσότερα από 20 χρόνια, παρακολουθώντας μαθήματα σχεδίου, ζωγραφικής και γλυπτικής στη Νέα Υόρκη (New York Studio School και Art Students League) και στο Παρίσι (Académie de la Grande Chaumière). Οι μη καλλιτεχνικές σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο από το Harvard College (1985) και δύο μεταπτυχιακά από το Stanford University (1993). Το 2018, αφιερώθηκε αποκλειστικά στην καλλιτεχνική δημιουργία.

