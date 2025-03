Ποδοσφαιριστής στην Αυστραλία δέχεται καθημερινά απειλές θανάτου από τότε που αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος

Ο μέσος της Αδελαΐδας, Τζος Καβάλο, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2021, λέει ότι εξακολουθεί να δέχεται «πολλαπλές» απειλές θανάτου κάθε μέρα.

Ο 25χρονος λέει ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ένα «πολύ τοξικό μέρος» για τους ανοιχτά ομοφυλόφιλους παίκτες και το coming out «συνοδεύεται από ένα βουνό αρνητικών πλευρών».

Όταν ο Αυστραλός Cavallo έκανε coming out, ήταν ο μοναδικός κορυφαίος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

«Υπάρχουν πολλαπλές απειλές θανάτου που έρχονται προς το μέρος μου καθημερινά ακόμα. Και είναι αρκετά λυπηρό να το βλέπεις», δήλωσε στο podcast Footballers Unfiltered της FIFPRO., εξωτερικός

«Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, το να είσαι ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης είναι ένα πολύ τοξικό μέρος. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν όλοι να το διαχειριστούν και να το περάσουν.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε πολύ, πολύ μακριά από την αποδοχή σε αυτόν τον χώρο.

«Οπότε, αυτοί είναι παράγοντες που οι άνθρωποι θα λάβουν υπόψη τους στο coming out τους και μπορεί να μην είναι out τώρα, αλλά το coming out φέρνει όλη αυτή την προσοχή, φέρνει όλη αυτή την πίεση, φέρνει όλη αυτή την αρνητικότητα που θα επηρεάσει το παιχνίδι τους μακροπρόθεσμα.

«Είναι δύσκολο να πεις στους ανθρώπους: «Φυσικά, βγες έξω, γίνε ο εαυτός σου».

«Αλλά συνοδεύεται και από ένα βουνό μειονεκτημάτων που δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν».

Παρά τις απειλές ο Cavallo, ο οποίος ήταν 21 ετών όταν έκανε το coming out, ευχήθηκε να το είχε κάνει νωρίτερα.

«Είχα κουραστεί να κρύβομαι και είχα κουραστεί να πρέπει να κυκλοφορώ και να κρύβομαι από τους ανθρώπους και να μην ζω τον αυθεντικό εαυτό μου», δήλωσε ο μέσος, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τo σύντροφό του Λέιτον Μορέλ το 2024.

«Και τότε έλεγα γιατί δεν έχει συμβεί αυτό στο ποδόσφαιρο; Γιατί κανείς δεν έχει βγει ποτέ να είναι ο εαυτός του και να είναι επιτυχημένος και να παίζει.

«Και το καταλαβαίνω αυτό τώρα κοιτάζοντας πίσω, όλη την αρνητικότητα, όλα τα πράγματα που έρχονται στο δρόμο σου».

Πηγή: BBC

Επιμέλεια-μετάφραση: Σπύρος Αμπελάκης

