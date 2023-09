Παίκτης έδειξε κάρτα UNO στον διαιτητή ως αντίδραση για κίτρινη κάρτα που αντίκρυσε (video)

Ένα σπαρταριστό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού αγώνα ποδοσφαίρου που διαιτήτευσε ο γνωστός διαιτητής Μαρκ Κλάτενμπουργκ, καθώς λίγο πριν τη λήξη μετά από σκληρό μαρκάρισμα έδειξε στον “δράστη” κίτρινη κάρτα για να…εισπράξει ως διαμαρτυρία κάρτα του γνωστού παιχνιδιού UNO!

Not the Uno reverse card 😩 pic.twitter.com/mBE8rD6zhl September 9, 2023

Ο πρώην αξιωματούχος της Premier League και της FIFA, ο οποίος ήταν διαιτητής στην κορυφαία κατηγορία από το 2004 έως το 2017, ανέλαβε την ευθύνη της αναμέτρησης για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διεξήχθη για τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ο Κλάτενμπουργκ αναγκάστηκε να βγάλει την κάρτα του μετά από ένα ιδιαίτερα απερίσκεπτο μαρκάρισμα στο στάδιο του Λονδίνου.

Πράγματι, με τους Sidemen να προηγούνται με 6-4 απέναντι στους YouTube All-Stars και με μόλις 12 λεπτά να απομένουν στο ρολόι, ο Μαξ Φος έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Σάϊμον Μάιντερ.

Ο 48χρονος Κλάτενμπουργκ έσπευσε γρήγορα και έδειξε κίτρινη στον Φος. Η απάντηση του ποδοσφαιριστή ήταν σίγουρα αναπάντεχη, καθώς έβγαλε προς τον διαιτητή μια πράσινη κάρτα Uno.

Στο δημοφιλές παιχνίδι, η αντίστροφη κάρτα ουσιαστικά αλλάζει τη σειρά των στροφών, που σημαίνει, με απλά λόγια, ότι ο Κλάτενμπουργκ είχε κατα λάθος κλείσει τον εαυτό του.

Προς μεγάλη ικανοποίηση των 60.000 θεατών, ο Φος γλίτωσε από περαιτέρω τιμωρία.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κλάτενμπουργκ φαίνεται να αιφνιδιάζεται από την κωμική κίνηση του Φος, με τον παίκτη να επιδεικνύει την πράσινη κάρτα του στους θεατές του αγώνα.

Τη στιγμή παρακολούθησαν και τα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που παρακολουθούσαν στο διαδίκτυο.

Τελικά, οι Sidemen πήραν το τρόπαιο μετά τη νίκη τους στο θρίλερ με 8-5.

Συγκεντρώθηκε ένα εντυπωσιακό ποσό για την Campaign Against Living Miserably, το Teenage Cancer Trust και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Rays of Sunshine, που χαρίζει ευχές.

Μέσα σε μόλις δύο ώρες, ο αγώνας έφερε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια λίρες για ευγενείς σκοπούς.

Πηγή: Dailymail

Επιμέλεια-μετάφραση: Σπύρος Αμπελάκης

