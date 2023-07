Ο Αλκαράθ ομολόγησε ότι ο πατέρας του βιντεοσκόπησε την προπόνηση του Τζόκοβιτς (video)

Προχωρώντας ένα βήμα πιο κοντά σε μια πιθανή συνάντηση με τον Τζόκοβιτς, ο Κάρλος Αλκαράθ, ν. 1 στον κόσμο, νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 7-6, 6-4, 6-4 στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, ο νούμερο ένα παίκτης στον κόσμο αναγνώρισε το περιστατικό, δηλώνοντας: “Ω, μάλλον είναι αλήθεια”.

