Η δύο φορές Ολυμπιονίκης Σεμένια νοιώθει περήφανη που είναι διαφορετική – «Δεν θα γίνω κάποια που δεν είμαι»

Η δύο φορές Ολυμπιονίκης Κάστερ Σεμένια λέει ότι “δεν πρόκειται να ντραπεί” για το γεγονός ότι είναι “διαφορετική” και θα “αγωνιστεί για το σωστό” εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης της με τις Διεθνείς Αρχές του στίβου.

Η Σεμένια, 32 ετών, γεννήθηκε με διαφορές σεξουαλικής ανάπτυξης (DSD) που σημαίνει ότι έχει αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης – μια ορμόνη που αυξάνει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη.

Η Νοτιοαφρικανή δεν μπορεί να αγωνιστεί σε γυναικεία αγωνίσματα στίβου χωρίς να λάβει φάρμακα που μειώνουν την τεστοστερόνη.

Η Σεμένια δήλωσε πρόσφατα ότι στρέφει την προσοχή της στο να “κερδίζει μάχες εναντίον των Αρχών” αντί να συλλέγει μετάλλια, με την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 να μην αποτελεί πλέον στόχο.

Είπε ότι επρόκειτο να “αγωνιστεί για την επερχόμενη γενιά, επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά που επηρεάζονται από την ίδια απόφαση”.

Σε μια εκτενή συνέντευξη με την Sally Nugent του BBC Breakfast, λέει: “Η Σεμένια είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο:

Αισθανόταν ότι ήταν “διαφορετική” από την ηλικία των πέντε ετών, αλλά “αγκαλιάζει” τις διαφορές της

Δεν θα προσαρμοστεί “για να γίνει αποδεκτή”.

Θέλει να ενδυναμώσει τις γυναίκες να “έχουν φωνή”.

Οι “ηγέτες” του αθλητισμού “στρέφουν τις γυναίκες εναντίον των γυναικών”

«Θα αγκαλιάσω τη διαφορετικότητά μου»

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν το 2018, οι αθλητές με DSD επιτρεπόταν να αγωνίζονται σε γυναικεία αγωνίσματα στίβου μεταξύ 400μ. και μιλίου μόνο εάν μείωναν τα επίπεδα τεστοστερόνης τους.

Τον Μάρτιο, ο Παγκόσμιος Στίβος αποφάσισε ότι οι αθλητές με DSD πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε ορμονοκατασταλτική θεραπεία για έξι μήνες προτού αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα γυναικεία αγωνίσματα.

“Για μένα πιστεύω ότι αν είσαι γυναίκα, είσαι γυναίκα”, δήλωσε η Σεμένια, η οποία κέρδισε χρυσό στα 800μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 και το 2016 και είναι τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ίδια απόσταση.

“Δεν έχουν σημασία οι διαφορές που έχεις. Έχω συνειδητοποιήσει ότι θέλω να ζήσω τη ζωή μου και να αγωνιστώ γι’ αυτό που πιστεύω και πιστεύω στον εαυτό μου.

“Ξέρω ότι είμαι γυναίκα και ο,τιδήποτε έρχεται μαζί με αυτό απλά το αποδέχομαι”.

Η Σεμένια έτρεξε στα 5.000μ. στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αποφάνθηκε υπέρ της σε μια υπόθεση που αφορούσε τα επίπεδα τεστοστερόνης στις αθλήτριες.

“Στο τέλος της ημέρας, ξέρω ότι είμαι διαφορετική. Δεν με ενδιαφέρουν οι ιατρικοί όροι ή το τι μου λένε. Το ότι γεννήθηκα χωρίς μήτρα ή με εσωτερικούς όρχεις. Αυτά δεν με κάνουν λιγότερο γυναίκα”, πρόσθεσε η Σεμένια.

“Αυτές είναι οι διαφορές με τις οποίες γεννήθηκα και θα τις αγκαλιάσω. Δεν πρόκειται να ντρέπομαι επειδή είμαι διαφορετική. Είμαι διαφορετική και ξεχωριστή και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό.

“Αγωνιζόμαστε για τον γυναικείο αθλητισμό. Η σημασία του γυναικείου αθλητισμού δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για το σώμα μας. Να αποφασίσουμε τι είναι σωστό για εμάς. Όχι ένα άλλο φύλο να αποφασίζει για το πώς πρέπει να μοιάζουμε.

“Αν είμαστε αρκετά γυναίκες ή όχι, εξαρτάται από εμάς. Ξέρουμε και πιστεύουμε στο τι είναι σωστό, τότε γιατί πρέπει να σταματήσουμε”.

Η υπόθεση στο ΕΔΑΔ δεν στρεφόταν κατά αθλητικών φορέων ή κανόνων DSD – αλλά συγκεκριμένα κατά της κυβέρνησης της Ελβετίας επειδή δεν προστάτευε τα δικαιώματα της Σεμένια και χρονολογείται από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελβετίας πριν από τρία χρόνια.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η ελβετική κυβέρνηση δεν προστάτευσε τη Σεμένια από διακρίσεις όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε να ανατρέψει μια απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (Cas), το οποίο επικύρωσε τους κανόνες του Παγκόσμιου Αθλητισμού.

Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο τμήμα μείζονος συνθέσεως του ΕΔΑΔ για οριστική απόφαση, μετά από αίτημα παραπομπής από την ελβετική κυβέρνηση.

«Δεν πρόκειται να γίνω κάποια που δεν είμαι»

Η Σεμένια υποστήριξε ότι η λήψη φαρμάκων που μειώνουν την τεστοστερόνη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία της και ότι η απόφαση αρνήθηκε σε αυτήν και σε άλλους αθλητές με DSD το δικαίωμα να βασίζονται στις φυσικές τους ικανότητες.

Είπε στο BBC Breakfast ότι γνώριζε ότι ήταν “διαφορετική” από την ηλικία των πέντε ετών, αλλά, στην αυτοβιογραφία της The Race To Be Myself, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε ότι “δεν είχε μήτρα ή σάλπιγγες” την ίδια στιγμή με “τον υπόλοιπο κόσμο” μετά από ένα τεστ φύλου το 2009.

Λέει ότι δεν έχει “τίποτα να κρύψει”, προσθέτοντας: “Δεν έχω τίποτα να κρύψω: “Είμαι γυναίκα και έχω κόλπο όπως κάθε άλλη γυναίκα.

“Ζω μια διαφορετική ζωή και θα συνεχίσω να τη ζω, καθώς αυτό είναι που με κάνει να αισθάνομαι καλά. Δεν πρόκειται να γίνω κάποια που δεν είμαι, καθώς πρέπει να ταιριάξω για να γίνω αποδεκτή”.

Την περασμένη εβδομάδα, η Semenya δήλωσε ότι είχε πετύχει όλα όσα ήθελε στον στίβο και τώρα θέλει να “ανοίξει τον δρόμο και να διασφαλίσει ότι κάθε νεαρό κορίτσι θα έχει καλή μεταχείριση”.

“Το μέλλον μου είναι να καταπολεμήσω την αδικία, να αγωνιστώ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα”, δήλωσε.

“Για μένα, δεν πρόκειται να επιτρέψω σε ηγέτες που έρχονται για ιδιοτελή μέσα στην επιχείρησή μας για να την καταστρέψουν. Θέλω να ενδυναμώσω τις γυναίκες και να βεβαιωθώ ότι έχουν φωνή.

“Προς το παρόν, δεν βλέπω πολλές γυναίκες να εκφράζουν τις απόψεις τους αν έχουν προβλήματα ή κάτι να πουν. Κάθε γυναίκα εκεί έξω πρέπει να αγωνίζεται για τα δικά της. Εγώ πάντα θα αγωνίζομαι για το σωστό, ξέρω τι είναι σωστό, ξέρω πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Ας ξυπνήσουμε ως γυναίκες και ας αγωνιστούμε για το σωστό”.

Και πρόσθεσε: “[Οι αθλητικοί ηγέτες] στρέφουν τις γυναίκες εναντίον των γυναικών. Αν λέτε ότι ενεργείτε προς το συμφέρον των αθλητών, τότε κάντε το. Δεν είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε πώς θα πρέπει να είναι το φύλο, το φύλο. Κυβερνήστε, βγάλτε χρήματα, προωθήστε τον αθλητισμό. Πολύ ξεκάθαρο μήνυμα και πολύ δυνατό – κάντε τη δουλειά σας, προωθήστε το άθλημα και αφήστε εμάς τους αθλητές να διασκεδάσουμε”.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Στίβος ανέφερε σε δήλωσή του στο Reuters: “Ο Παγκόσμιος Στίβος έχει ενδιαφερθεί πάντα μόνο για την προστασία της γυναικείας κατηγορίας. Αν δεν το κάνουμε, τότε οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια δεν θα επιλέξουν τον αθλητισμό. Αυτό είναι και ήταν πάντα το μοναδικό κίνητρο της ομοσπονδίας”.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο BBC: “Ο Παγκόσμιος Στίβος έχει 15 χρόνια δεδομένων, παρατηρήσεων και πληροφοριών απευθείας από αθλητές DSD στο δικό μας άθλημα που δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης παρέχουν όντως ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στη γυναικεία κατηγορία – και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μας σχετικά με τα όρια τεστοστερόνης είναι απαραίτητες, λογικές και αναλογικές στο στόχο μας να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της γυναικείας κατηγορίας”.

Την Τρίτη, η Σεμένια μίλησε επίσης στην εκπομπή BBC Woman’s Hour και ρωτήθηκε σχετικά με το αθέμιτο πλεονέκτημα που έχει έναντι των γυναικών που δεν έχουν γεννηθεί με DSD, με αφορμή τον τελικό των 800μ. γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Η Semenya απάντησε ότι αισθάνεται ότι “δεν υπήρξε ποτέ κανένα αθέμιτο πλεονέκτημα” και ότι “ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ δίκαιος λόγω της γενετικής”.

Η Σεμένια ερωτήθηκε περαιτέρω σχετικά με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Στίβου και την έρευνα σχετικά με τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης που δίνουν “βιολογικά πλεονεκτήματα”, όπως “μεγαλύτερη άλιπη μάζα σώματος, μεγαλύτερη καρδιά και υψηλότερη καρδιακή απόδοση”. Η Semenya απάντησε: “Αυτό που λένε είναι ανοησίες. Η άλιπη σωματική μάζα προέρχεται μέσω της προπόνησης. Όλη η σκληρή δουλειά προέρχεται από το υψόμετρο. Δεν κάνουμε κάτι εξαιρετικό που μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει στον στίβο”.

Και πρόσθεσε: “Δεν υπάρχει τίποτα που να αισθάνομαι στο σώμα μου που να είναι διαφορετικό, που να με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι άνδρας. Όλες οι γυναίκες προπονούνται για να αποδώσουν. Αν αυτό μου δίνει πλεονέκτημα, γιατί δεν τρέχω χρόνους κοντά στους άνδρες;”.

Πηγή: BBC

Επιμέλεια-μετάφραση: Σπύρος Αμπελάκης

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος