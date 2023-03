Καρκίνος: Μπορεί να νικηθεί; Η ατζέντα της Ελλάδας για την καταπολέμηση του καρκίνου

Σήμερα 7 Μαρτίου έλαβε χώρα στην Ελλάδα το τρίτο Ετήσιο Συνέδριο του ECONOMIST με θέμα την “Ατζέντα της Ελλάδας για την καταπολέμηση του καρκίνου υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Ο καρκίνος παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτων παγκοσμίως. Η διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι μερικές από τις πιθανές αιτίες. Κλινικές πρακτικές και εκτεταμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν γίνει βήματα προόδου. Η μάχη κατά του καρκίνου δεν έχει ακόμα τελειώσει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να πλησιάσουμε την ίαση του καρκίνου. Μεταξύ των κύριων θεμάτων ήταν ψηφιοποίηση μέσω της δημιουργίας εθνικού μητρώου καρκίνου.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν διακεκριμένοι ογκολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενδιαφερόμενοι, ασθενείς, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια ουσιαστική, πολύωρη συζήτηση ώστε να διαπιστωθεί τι έχει βελτιωθεί μέχρι σήμερα και τι πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι: Θάνος Πλεύρης, υπουργός Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μίνα Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, παθολόγος ογκολόγος, πρόεδρος ΔΣ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Mary Bussell, manager health policy and insight του Economist Impact και επικεφαλής, The Vaccine Ecosystem Initiative, Ηλίας Αθανασιάδης, ογκολόγος-παθολόγος, Διευθυντής ογκολογικής κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Caroline Berchet, Health economist, OECD Health Division, Mark Lawler, Associate pro-vice chancellor, καθηγητής digital health and chair in translational cancer genomics, Queen’s University Belfast, Cyril Schiever, Senior vice-president & president of Mid Europe region, MSD, Kristin Sorensen, Ιδρύτρια, Global Health Literacy Academy, Πρόεδρος International Health Literacy Association, Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Δάφνη Καϊτελίδου, Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), Όλγα Μπαλαούρα, Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου «Άγιος Σάββας» Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Άλμα Ζωής, κ.ά.

Ακολουθούν αποσπάσματα εκ των ομιλιών:

Θάνος Πλεύρης, υπουργός Υγείας

Την εκτίμηση ότι θα έχουμε μια έξαρση σε σχέση με τον καρκίνο στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη διατύπωσε από το βήμα του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου του Economist ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος διευκρίνισε ότι αυτό θα οφείλεται στη μη πραγματοποίηση των απαιτούμενων εξετάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως υπενθύμισε, στη χώρα μας για πρώτη φορά «τρέχουν» τρία προληπτικά προγράμματα με σημαντικά και αξιοποιήσιμα ευρήματα. Ειδική μνεία ο κ. Πλεύρης έκανε και στη νοσοκομειακή φροντίδα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη για πρόσβαση σε καινοτόμους θεραπείες. Σημαντική είναι η δράση του Ταμείου Ανάκαμψης για το μητρώο του παιδικού καρκίνου. «Φιλοδοξούμε ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν στη χώρα μας από το 2025 και μετά δεν θα καπνίσουν ποτέ στη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίνα Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Ο καρκίνος είναι η μεγαλύτερη πανδημία αυτού του αιώνα, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, προσθέτοντας ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη. Το screening δεν πρέπει να αφορά μόνο τη διενέργεια της εξέτασης αλλά και την αξιολόγησή της επεσήμανε, ενώ έδωσε βάρος στην ανάγκη γρήγορης διασύνδεσης από την πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια αντιμετώπιση, από τη διάγνωση έως την αγωγή. Έδωσε έμφαση στη σημασία των ογκολογικών συμβουλίων αλλά και στην τηλεϊατρική διασύνδεση, που είναι σημαντική για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα, είπε η υπουργός.

Ειρήνη Αγαπηδάκη, γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας

«Η χώρα δημιουργεί για πρώτη φορά ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Δεν μας νοιάζει απλώς να ζούμε περισσότερο, αλλά μας νοιάζει να έχουμε περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Αγαπηδάκη. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες εξελίσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) Την πρωτογενή πρόληψη, που αφορά π.χ. το κάπνισμα, την παιδική παχυσαρκία κτλ, β) τη δευτερογενή πρόληψη, η οποία σχετίζεται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, γ) τις δομές και υποδομές, δηλαδή το σύστημα της δημόσιας υγείας, για το οποίο η Ελλάδα ετοιμάζεται να υλοποιήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, παθολόγος ογκολόγος, πρόεδρος ΔΣ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

«Καλύτερη ογκολογία δεν μπορείς να προσφέρεις αν δεν είσαι σωστά εκπαιδευμένος». Αυτό επεσήμανε από το βήμα του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου του Economist για την ατζέντα στην καταπολέμηση του καρκίνου η παθολόγος ογκολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, η οποία εξήρε τη σημασία της εκπαίδευσης των ογκολόγων. Επίσης, παράλληλα χαιρέτισε την έναρξη της διαμόρφωσης του μητρώου ασθενών με καρκίνο, κάτι που επιτυγχάνεται χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως εξήγησε.

Mary Bussell, manager health policy and insight του Economist Impact και επικεφαλής, The Vaccine Ecosystem Initiative

Παγκοσμίως 1 στους 5 ανθρώπους θα διαγνωστεί με καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του, ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου η Mary Bussell, manager health policy and insight του Economist Impact και επικεφαλής του The Vaccine Ecosystem Initiative. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2020 σημειώθηκαν 19,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως, ενώ μίλησε και για τις ανισότητες που ανέδειξε η πανδημία ως προς την αντιμετώπιση του καρκίνου. Στο κομμάτι της πρόληψης, η εκπρόσωπος του Economist σημείωσε ότι 30%-50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. «Ο καρκίνος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και οφείλει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας κάθε χώρας. Το κόστος της αδράνειας, τόσο για τις ανθρώπινες ζωές όσο και για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, είναι πολύ υψηλό για να αγνοηθεί», υπογράμμισε κλείνοντας η εκπρόσωπος του Economist.

