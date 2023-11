Θεσσαλονίκη: Μόνικα Μπελούτσι και Αλεξάντερ Πέιν στο 64ο ΦΚΘ

Με στόχο να «συστήσει» το κινηματογραφικό παρελθόν και παρόν και να βοηθήσει το κοινό να οραματιστεί το μέλλον, μέσα από ταινίες, αφιερώματα, διαγωνιστικά τμήματα, αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς και ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, άνοιξε την αυλαία του το 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ).

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 σε φυσικούς χώρους και online. Στο 64ο ΦΚΘ θα προβληθούν 270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε 79 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Τo Φεστιβάλ υποδέχεται την λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers.

Ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον Νίκο Περάκη.

