Υπό αστυνομικό κλοιό το Παρίσι για τον αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ – Πάνω από 4.000 αστυνομικοί θα περιπολούν

Υπό το φόβο επεισοδίων μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών οι Γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί και 1.600 υπάλληλοι θα αναπτυχθούν στο Παρίσι για τον αγώνα ποδοσφαίρου Γαλλία-Ισραήλ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εντός και γύρω από το γήπεδο, Σταντ ντε Φρανς, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μια εβδομάδα μετά τη βία εναντίον Ισραηλινών φιλάθλων στην Άμστερνταμ. Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου των δύο χωρών θα αγωνιστούν την Πέμπτη στο πλαίσιο του UEFA Nations League.

BREAKING:



France announces it will deploy 4000 policemen in Paris for the football game between the national teams of France and Israel on November 14th.



2500 will be deployed around the national stadium Stade de France in Saint-Denis, one of the most dangerous areas in France pic.twitter.com/vTNUbbIIp8