Επεισόδια κατά Ισραηλινών στο Άμστερνταμ: Επειγόντως στην Ολλανδία ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ – 62 άτομα υπό κράτηση, 5 τραυματίες

H αστυνομία του Άμστερνταμ διερευνά αναφορές για πιθανή κατάσταση ομηρίας μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι. Επίσης, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας αριθμός ατόμων που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι βρέθηκαν. Κατά την ίδια ενημέρωση 62 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Όπως αναφέρουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι, έξω από το γήπεδο. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για τρεις αγνοούμενους.

Η εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ, που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στο Ισραήλ, επικαλέστηκε Ισραηλινούς φιλάθλους οι οποίοι είπαν ότι οι επιθέσεις φάνηκε να είναι σχεδιασμένες.

Τις πρωινές ώρες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή να μεταβούν στην ολλανδική πόλη δύο αεροπλάνα, προκειμένου να παραλάβουν τους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το πρώτο ισραηλινό αεροπλάνο αναχωρεί για το Άμστερνταμ για να παραλάβει οπαδούς.

Το αεροσκάφος αναμένεται στο Άμστερνταμ τις πρώτες απογευματινές ώρες. Η Ισραηλινή υπουργός Μετφορών Μίρι Ρεγκέβ ζήτησε από τον Ολλανδό ομόλογό της Μπάρι Μάντλενερ θα εγγυηθεί την «ασφαλή μεταφορά των επιβατών από τα ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο».

Ζήτησε επίσης το αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ να παραμείνει ανοικτό το βράδυ αυτό το Σαββατοκύριακο και να δοθούν «όλες οι απαραίτητες άδειες» στα αεροπλάνα για την απομάκρυνση των Ισραηλινών.

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ θα μεταβεί σε λίγο στο Άμστερνταμ για «επείγουσα διπλωματική επίσκεψη» μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χθες, Πέμπτη, το βράδυ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

Israel War Live 🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game. 🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ

«Ο πρωθυπουργός διέταξε να σταλούν άμεσα δύο αεροσκάφη διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου. Με δεδομένες «τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ» το ζήτημα δεν γινόταν «να παραβλεφθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει «δυο μεταγωγικά» στην Ολλανδία σε αποστολή «διάσωσης», με ιατρούς και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε οι ολλανδικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν με «άμεσο» και «σθεναρό» τρόπο και να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μας» μετά το «φρικιαστικό» συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα».

Ο υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε μέσω X ότι «φίλαθλοι που πήγαν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα δέχθηκαν επίθεση με αφάνταστη σκληρότητα απλά και μόνο επειδή είναι Εβραίοι και Ισραηλινοί».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι σε όλο το προσωπικό των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) έχει απαγορευτεί η μετάβαση στις Κάτω Χώρες μέχρι νεωτέρας.

The targeted attacks against Jews and Israelis in Amsterdam tonight, are horrific and barbaric. The images of the violence toward Jewish people in Europe are a painful reminder of our history.



The IDF has an historic duty of protecting our people, wherever they are. We are…