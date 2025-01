Washington Post: Εκτελεστικό διάταγμα για να σώσει το TikTok στις ΗΠΑ σχεδιάζει ο Τραμπ

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, το οποίο θα αναστέλλει την εφαρμογή της απαγόρευσης ή της πώλησης της εφαρμογής TikTok για 60 έως 90 ημέρες.

Trump considers EXECUTIVE ORDER to save TikTok. Not sure if it will happen. But once again, he's showing you what could be done. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/QPM7kEz52I