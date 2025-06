Βρετανία: Συνεδριάζει η επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών COBRA μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα προεδρεύσει σήμερα το απόγευμα της επιτροπής COBRA που συγκαλείται με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των αμερικανικών επιδρομών κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες που συγκαλείται αυτή η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, η οποία συνεδριάζει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Είχε συγκληθεί και την περασμένη Πέμπτη μετά την επιστροφή από τον Καναδά και τη σύνοδο των G7 του πρωθυπουργού Στάρμερ.

🚨Emergency Cobra Meetings often means British Troops are about to be deployed. pic.twitter.com/GBsmLJrvu8