Βρετανία: Στη «σφαίρα» της παραίτησης Μπόρις Τζόνσον ο πολιτικός κόσμος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον από το βουλευτικό αξίωμά του συνεχίζει να δίνει το στίγμα στην πολιτική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες μέρες με τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ να ζητά σήμερα τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών και τις διχόνοιες στις τάξεις των κυβερνώντων Τόρις να βαθαίνουν.

«Αυτή η φαρσοκωμωδία πρέπει να τελειώσει. Οι πολίτες αρκετά ανέχτηκαν μια χαοτική κυβέρνηση των Τόρις και έναν αδύναμο πρωθυπουργό τον οποίο κανείς δεν ψήφισε», έγραψε στο twitter ο Στάρμερ.

This farce must stop. People have had enough of a shambolic Tory government and a weak Prime Minister no one voted for.



Rishi Sunak must finally find a backbone, call an election, and let the public have their say on 13 years of Tory failure.