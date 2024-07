Βρετανία: «Εθνική ανανέωση» υποσχέθηκε ο Κιρ Στάρμερ – Θα λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο Γ’

O Κιρ Στάρμερ, ένας 61χρονος πρώην δικηγόρος με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας μετά τη θριαμβευτική νίκη των εργατικών στις εκλογές. Μετά την παραίτηση του Ρίσι Σούνακ που είναι θέμα λίγων ωρών ο ηγέτης των Εργατικών αναμένεται να πάρει εντολή από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ να σχηματίσει κυβέρνηση. Έτσι ένας μετριοπαθής ηγέτης της κεντροαριστεράς θα εγκατασταθεί στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ σε μια περίοδο που η άκρα δεξιά έχει πιθανότητες να φθάσει στην εξουσία στη Γαλλία και που ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να έχει καλές προοπτικές για να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο.

