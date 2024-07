«Η αλλαγή αρχίζει ακριβώς εδώ» δηλώνει ο θριαμβευτής των βρετανικών εκλογών Κ. Στάρμερ

Για πρώτη φορά μετά τον Γκόρντον Μπράουν (2007-2010), ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στη Μ. Βρετανία θα έχει ένοικο έναν Εργατικό, τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του σε θρίαμβο στις βρετανικές εκλογές, εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αναγνώρισε νωρίς το πρωί τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές και ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη με τον Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί.

“The Labour Party has won this general election and I have called Keir Starmer to congratulate him”



