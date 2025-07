Βενεζουέλα: Επτά νεκροί και τρεις διασωθέντες από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφος στην περιοχή του Αμαζονίου

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη ένα στρατιωτικό αεροσκάφος ενώ εκτελούσε πτήση προς μια κοινότητα ιθαγενών στην περιοχή του Αμαζονίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας.

Τρεις από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Το αεροπλάνο τύπου Cessna C-208B συνετρίβη σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Πουέρτο Αγιακούτσο, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Αμασόνας, στη νότια Βενεζουέλα. Μεταξύ των επιβατών του ήταν και ιθαγενείς της φυλής Γιανομάμι.

