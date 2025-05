Τρίτη νύχτα τρόμου με ρωσικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία: «Έχει τρελαθεί τελείως» λέει ο Τραμπ για τον Πούτιν

Το γεωπολιτικό θερμόμετρο στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας ανεβαίνει καθώς για τρίτη συνεχή νύχτα χθες η Μόσχα εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους σε αστικά κέντρα με τις απώλειες αμάχων να δημιουργούν νέα δεδομένα στη διεθνή σκηνή όπου ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δράση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, καταδικάζοντας τις φονικές ρωσικές επιδρομές.

«Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με όσα κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολλούς ανθρώπους και δεν καταλαβαίνω τι στο διάολο έχει πάθει» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη τρίτη νύχτα τρόμου στην Ουκρανία όπου οι σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν συναγερμό σε εθνικό επίπεδο, καθώς εντοπίστηκαν πύραυλοι κρουζ στις περιφέρειες Τσερκάσι και Κιέβου, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και στο Χάρκοβο με τις εικόνες από συντρίμμια κατοικιών να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Η πολεμική ένταση συνεχίζεται και το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το Κίεβο, που αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τη νέα επιδρομή σε αντίθεση με το προηγούμενο 48ωρο όπου υπήρξαν τουλάχιστον 25 νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Την Κυριακή 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών στην περιφέρεια Ζιτόμιρ. Από πλευράς της, η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 367 επιθέσεις το Σάββατο προς Κυριακή και 264 την προηγούμενη νύχτα.

Ως απάντηση, το Κίεβο προχώρησε σε αντίποινα με εκατοντάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων κοντά στη Μόσχα, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία της ρωσικής πρωτεύουσας.

Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε με δημόσια τοποθέτησή του ενάντια στον Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την πρόσφατη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.

Παρόλο που ο Τραμπ διατηρούσε μέχρι πρότινος ήπιο τόνο απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο — τον οποίο, όπως έχει δηλώσει, «γνωρίζει πολλά χρόνια και πάντα τα πήγαιναν καλά», αυτή τη φορά εξέφρασε έντονη αποδοκιμασία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε: «Πάντα έλεγα ότι θέλει όλη την Ουκρανία, όχι μόνο ένα κομμάτι της. Αν το αποπειραθεί, θα οδηγήσει στην πτώση της Ρωσίας».

Ταυτόχρονα, επέκρινε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη ρητορική του, λέγοντας ότι «δεν κάνει χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι» και ότι «είναι καλύτερο να σταματήσει». Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες μόλις ημέρες μετά την αισιοδοξία που είχε εκφράσει ο Τραμπ για «γρήγορη λήξη του πολέμου μέσα σε 24 ώρες», κατόπιν τηλεδιάσκεψης σχεδόν δύο ωρών με τον Πούτιν.

«Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη»

Από την πλευρά τους, ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν αυστηρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει τη «μέγιστη πίεση» στη Ρωσία, ενώ το Βερολίνο μίλησε για «προσβολή» απέναντι στον Τραμπ, «ο οποίος έκανε τόσα πολλά για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

