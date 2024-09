Τουρκικό ΥΠΕΞ για την ανανέωση της απόφασης των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο: «Σοβαρό λάθος, υπονομεύει τις ισορροπίες στην περιοχή»

Το υπουργείο εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε τα ξημερώματα ανακοίνωση «σχετικά με την ανανέωση της απόφασης των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο όπλων στην ελληνοκυπριακή διοίκηση».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν για έναν ακόμη χρόνο, από την 1η Οκτωβρίου 2024, την απόφασή τους να άρουν το εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης – απόφαση που ελήφθη αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2020, το πεδίο εφαρμογής της οποίας επεκτάθηκε το 2022 και παρατείνεται το 2023.

Συμφωνούμε με τις απόψεις που εκφράζονται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) για το θέμα αυτό.

Αυτό το σοβαρό λάθος θα οδηγούσε σε κούρσα εξοπλισμών στο νησί και θα υπονόμευε τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή.

Μπροστά στις αυξανόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής διοίκησης, πιστεύουμε ότι η ΤΔΒΚ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αυξήσει την αμυντική και αποτρεπτική της ικανότητα».

