Το X «σκότωσε» την ελεύθερη πρόσβαση στο tweetdeck – Γίνεται προϊόν μόνο για συνδρομητές

Αλλαγών συνέχεια από τον Έλον Μασκ για το κοινωνικό δίκτυο X, πρώην Twitter. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ έκανε το X Pro – το οποίο ήταν προηγουμένως γνωστό ως TweetDeck – προϊόν μόνο για συνδρομητές.

Αρκετοί χρήστες ανέφεραν στην πλατφόρμα ότι ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο TweetDeck εμφανίστηκε ένα αναδυόμενο παράθυρο που τους ζητούσε να αγοράσουν μια συνδρομή Blue.

welp tweetdeck finally went bye-bye for me and this popped up and lmao no. pic.twitter.com/z2sWXz18nx

X has finally killed free access to tweetdeck



It’s now officially a Premium subscriber-only tool



a sales page for X Premium now pops up when trying to lead Tweetdeck.



bad news for social media managers, journalists, and power users