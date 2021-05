Θρίλερ σε πτήση από Αθήνα: Με εντολή Λουκασένκο αναγκαστική προσγείωση για σύλληψη blogger ακτιβιστή

Σε αναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία διατάχθηκε από τον Πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο, πτήση της Ryanair από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους της Λιθουανίας προκειμένου να συλληφθεί ένας ακτιβιστής blogger.

Οι αστυνομικοί στο Μινσκ συνέλαβαν τον 26χρονο δημοσιογράφο ακτιβιστή Ρόμαν Προτάσεβιτς, ο οποίος ήταν στη λίστα των καταζητούμενων για τις μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Λευκορώσο πρόεδρο πέρυσι.

Raman Pratasevich is a Belarusian journalist and @belamova editor. He actively covered the events of the 2020 election campaign and the subsequent protests. Belarusian security forces started several criminal cases against him, the KGB put him on the terrorist list. pic.twitter.com/merNVeHegV — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Στην καταγγελία προχώρησε αρχικά ο Ρολάντας Κατσίνσκας, Λιθουανός διπλωμάτης.

THIS IS OUTRAGEOUS! An authoritarian regime of #Belarus forced the landing of a plane in #Minsk en route from #Athens, #Greece to #Vilnius, #Lithuania to arrest a political activist.

Just a week ago on the same #Ryanair flight was Ms. Tsikhanouskaya, leader of democratic Belarus — Rolandas Kačinskas (@RKacinskas) May 23, 2021

Το αεροσκάφος, βρισκόταν πάνω από τη Λευκορωσία έχοντας σχεδόν φτάσει στη Λιθουανία όταν άλλαξε κατεύθυνση, συνοδεία μαχητικού MIG-29, προς το Μινσκ εν μέσω αναφορών ότι είχε εκρηκτικά.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Ωστόσο δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, κάτι που επιβεβαίωσε αργότερα και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Το τμήμα καταστολής οργανωμένου εγκλήματος της Λευκορωσίας από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Προτάσεβιτς τέθηκε υπό κράτηση, αλλά στη συνέχεια απέσυρε τη σχετική δήλωση που είχε κάνει στο κανάλι Telegram. Αργότερα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης το επιβεβαίωσε.

Η Ryanair δεν προχώρησε σε κανένα άμεσο σχολιασμό.

Για απειλή στη διεθνή πολιτική αεροπορία κάνει λόγο η Λιθουανία

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα απαίτησε από τη Λευκορωσία να απελευθερώσει τον Λευκορώσο ακτιβιστή για τη σύλληψη του οποίου το αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε προσγείωση “δια της βίας”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. “Καλώ τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ να αντιδράσουν αμέσως στην απειλή που έθεσε στη διεθνή πολιτική αεροπορία το καθεστώς της Λευκορωσίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει αμέσως βήματα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί”, ανέφερε ο Λιθουανός πρόεδρος.

Υποσχέθηκε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο, Δευτέρα, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Η προεδρική σύμβουλος Άστα Σκαϊσγκιράιτε είπε πως η επιχείρηση φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένη. Όπως είπε οι λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο, καθώς ο Προτάσεβιτς ζούσε στο Βίλνιους από τον Νοέμβριο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους για το θέμα. “Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών” σημειώνει.

Στην πτήση σύμφωνα με τις αρχές της Λιθουανίας επέβαιναν 170 επιβάτες από 12 χώρες οι οποίοι βρίσκονται προσώρας στο αεροδρόμιο του Μινσκ. Μεταξύ αυτών 11 ‘Ελληνες.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 23, 2021

Το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 23, 2021

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Βίλνιους δήλωσε στο Reuters ότι το αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς Μινσκ λόγω διένεξης μεταξύ του πληρώματος και ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA, ο Λουκασένκο διέταξε προσωπικά πολεμικό αεροπλάνο να συνοδεύσει το Boeing της Ryanair στο Μινσκ.

Στην εξουσία από το 1994, ο Λουκασένκο ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων το 2020. Περίπου 35.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση από τον Αύγουστο, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεκάδες έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης. Οι αρχές λένε ότι πάνω από 1.000 ποινικές υποθέσεις έχουν ανοίξει.

Ο Προτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές του τηλεοπτικού καναλιού Νexta Telegram της αντιπολίτευσης, που ήταν από τις κύριες πηγές ενημέρωσης και συντονισμού για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του Λουκασένκο.

Η κύρια αντίπαλος του Λουκασένκο στις τελευταίες εκλογές, Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας “έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών επί του σκάφους, αλλά και όλη την πολιτική αεροπορία για χάρη της τιμωρίας ενός άνδρα που είναι συντάκτης του μεγαλύτερου ανεξάρτητου καναλιού της Λευκορωσίας”.

Δριμεία αντίδραση από ΕΕ – Το θέμα θα απασχολήσει τη Σύνοδο Κορυφής

Η προσγείωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ε.Ε. με τον Σαρλ Μισέλ να γράφει σε tweet: «Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να αποδεσμεύσουν άμεσα την πτήση και τους επιβάτες».

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk. We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers. An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε σε δικό της tweet: «Είναι απολύτως απαράδεκτο να αναγκάζεται πτήση από Αθήνα προς Βίλνιους να προσγειώνεται στο Μινσκ. Κάθε παραβίαση των διεθνών κανονισμών πτήσεων θα επιφέρουν επιπτώσεις».

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk. ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured. Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

.@EP_President Σασόλι: Παρακολουθώ από κοντά την υπόθεση της αναγκαστικής προσεδάφισης στο Μινσκ της πτήσης της Ryanair και την φερόμενη σύλληψη του ακτιβιστή κ δημοσιογράφου Roman Protasevich. Απαιτώ άμεσες εξηγήσεις κ την απελευθέρωση του -ταυτόχρονα με κ με τους 171επιβάτες. https://t.co/9yLtExFtKY — EP_Hellas (@EP_Hellas) May 23, 2021

Πηγή Reuters