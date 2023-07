The Wailers – City Garden: «Οι προτεινόμενοι για Grammy πρωτοπόροι της ρέγκε»

Το City Garden μεταμορφώνεται σε μια μοναδική συναυλιακή αρένα και φιλοξενεί ένα ξεχωριστό σχήμα στις 10 Ιουλίου.

Έχουν περάσει κιόλας 42 χρόνια από τον θάνατο του «Βασιλιά της Ρέγκε» και «νονό του χιπ χοπ» όπως πολλοί τον αποκαλούν όμως η μουσική του παραμένει παρούσα χωρίς να χάνεται στην πάροδο του χρόνου. Ο Bob Marley τραγούδησε για τον έρωτα, την αγάπη αλλά και την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς. Έγινε λαϊκό είδωλο με την ημερομηνία γέννησής του να τιμάται ως εθνική εορτή στην Τζαμάικα.

Το 1963 οι Μάρλεϊ, Λίβινγκστον (γνωστός ως Μπάνι Γουέιλερ) και Μάκιντος σχημάτισαν το συγκρότημα The Wailers που έπαιζε σκα και ροκστίντι μουσική (πρώιμες μορφές ρέγγε). Από το 1968 έως το 1972 οι Γουέιλερς ξαναηχογράφησαν κάποια από τα παλιά τους κομμάτια, εμπορικοποίησαν τον ήχο τους και χτύπησαν τις πόρτες των δισκογραφικών εταιρειών. Το 1972 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο ‘Catch a fire’ και ένα χρόνο αργότερα το Burnin’ με τραγούδια όπως το Get Up, Stand Up και το I shot the Sheriff.

Μετά τον θάνατο του Bob Marley το 1981, οι Wailers συνέχισαν, με επικεφαλής τον Aston Barrett και τον Junior Marvin. Το συγκρότημα συνέχισε να παρασύρει το κοινό με τη μουσική του με παγκόσμιες περιοδείες και ηχογράφησε με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ο Carlton “Carly” Barrett, 36, δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τζαμάικα το 1987. Το 1989, ο Aston Barrett σχημάτισε το Wailers Band, κυκλοφορώντας το άλμπουμ I.D., και συνέχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Wailers όταν συνεργαζόταν με άλλους καλλιτέχνες. Ο πρώην Wailer Marvin προσχώρησε στο συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το 2014, οι The Wailers Band ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία “Legend Tour”, σηματοδοτώντας την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ ρέγκε με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Από τότε μέχρι και σήμερα το συγκρότημα έχει χαρίσει μαγικές βραδιές στο κοινό του στους ρυθμούς της ρέγκε και των διαχρονικών επιτυχιών του.

Ο Aston Barett Jr, έχει πει σε συνέντευξή του πως «Όποτε κάνουμε πρόβες, κάνω βόλτες γύρω από όλους ξεχωριστά για να τους βοηθήσω να καταλάβουν το πως θα έπρεπε να ακούγονται οι wailers… πως κάνουν το κοινό να ανατριχιάζει όποτε παίζουν. Όταν παντρεύουμε τα πάντα μαζί, τότε είναι που αναδεικνύεται ο αυθεντικός μας ήχος. Οπότε ναι, έχουμε τον ίδιο ήχο, όπως πάντα, απλά η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε σχέση με το ΄70. Επομένως, απλώς μαθαίνουμε να παίζουμε τη μουσική μας με τα εργαλεία που μας δίνονται σήμερα.»

Προσθέτοντας, «Όταν βρισκόμαστε σε περιοδεία, προσπαθούμε κυρίως να προσεγγίζουμε το νεότερο κοινό μας, έτσι ώστε να τους μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη μας για τη μουσική και τις ρίζες μας. Παράλληλα, θέλουμε να εξελισσόμαστε και να εκσυγχρονιζόμαστε, καθώς και ο ίδιος ο κόσμος εξελίσσεται. Ο πατέρας μου, μού είχε πει κάποτε «Αν ακούσεις προσεκτικά κάθε τραγούδι των Bob Marley and the Wailers, θα διαπιστώσεις πως πάντα εξελίσσονταν.» Ό,τι παιζόταν στο ραδιόφωνο, το ενσωμάτωναν ομοιόμορφα στον ήχο τους. Τραγούδια όπως το “Could you be loved” αποτελούσαν τον ήχο μιας εποχής. Συνεπώς, αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι που θέλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό που η μουσική μας αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα και τον ήχο του τώρα.»



ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 στις 21:00

CT GARDEN by Christmas Theater

Doors open: 20:00

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος