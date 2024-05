Τελ Αβίβ: Το “October Rain” τραγούδησε η Έντεν Γκολάν ενώπιον των συγγενών των απαχθέντων από τη Χαμάς

Ενώπιον χιλιάδων ατόμων στο Τελ Αβίβ, στην καθιερωμένη σαββατιάτικη συγκέντρωση των συγγενών των απαχθέντων από τη Χαμάς και των αγνοουμένων η Έντεν Γκολάν, φετινή εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Γιουροβίζιον, τραγούδησε χθες βράδυ το “October Rain”, την αρχική βερσιόν του τραγουδιού το οποίο είχε λογοκριθεί από την EBU ως πολιτικό αναγκάζοντας το Ισραήλ να αλλάξει ένα μέρος των στίχων και να το μετονομάσει σε “Hurricane”.

Ανταπόκριση: Κωστής Κωνσταντίνου

To τραγούδι μιλούσε ή μιλά καλύτερα, απλώς οι δημιουργοί του αναγκάστηκαν να το συγκαλύψουν, για το δράμα των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους αλλά και ολόκληρου του ισραηλινού λαού από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι εξτρεμιστές της Χαμάς στις επιθέσεις της 7η Οκτωβρίου.

Το γεγονός ότι η Γκολάν επέλεξε να τραγουδήσει το αρχικό τραγούδι ενώπιον των συγκεντρωθέντων προκάλεσε αντιδράσεις στα ΜΚΔ στο εξωτερικό, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η χώρα θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, αφού πρόκειται για το ίδιο τραγούδι. Κάτι βέβαια που ούτε το Ισραήλ, ούτε η EBU αρνήθηκαν αφού το πολιτικό ζήτημα αφορούσε τους στίχους όχι τη… μουσική.

Eurovision said it was “too political.”



But tonight, our Queen, Eden Golan, who heroically faced off the haters of Europe, performed ‘October Rain’, the song that should’ve won Eurovision, for the first time in public, at the Tel Aviv Hostages Square rally. pic.twitter.com/uhef3URtIn