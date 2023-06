Tα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας

Κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν οι εκλογές της 25ης Ιουνίου στην Ελλάδα, με τα περισσότερα από αυτά να επισημαίνουν τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά καθώς και την άνοδο των δεξιών κομμάτων.

Το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg στο άρθρο του με τίτλο “Ο Μητσοτάκης της Ελλάδας κερδίζει την πλειοψηφία με συντριπτική εκλογική νίκη”, γράφει ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, έχοντας προτάξει στο πρόγραμμά του την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το Associated Press σε tweet του αναφέρει ότι η ΝΔ κέρδισε συντριπτικά εξασφαλίζοντας αρκετές κοινοβουλευτικές έδρες για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση για δεύτερη τετραετή θητεία.

An exit poll from Greece’s second election in five weeks indicates the conservative New Democracy party has won by a landslide, gaining enough parliamentary seats to form a government for a second four-year term. https://t.co/iwdcBDqi4H — The Associated Press (@AP) June 25, 2023

Το βρετανικό δίκτυο BBC αναφέρει ότι «η Nέα Δημοκρατία πήρε ισχυρή εντολή για μεταρρυθμίσεις αναφέροντας στο ρεπορτάζ της εστιάζοντας παράλληλα τόσο στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην ελληνική κοινωνία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο τηλεγράφημά του με τίτλο “Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας συντηρητικός που πόνταρε τα πάντα στην οικονομική ανάκαμψη”, γράφει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κέρδισε με μεγάλο προβάδισμα σήμερα τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, δηλώνει ότι η νίκη αυτή του δίνει “ισχυρή εντολή”.

Greek voters headed to the polls again Sunday in an election where conservative front-runner Kyriakos Mitsotakis is seeking a second term and an absolute parliamentary majority to form a "stable government".https://t.co/Hqe1ofJV0k — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2023

Η γαλλική εφημερίδα Liberation στο άρθρο της αναφέρεται στον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Η εφημερίδα εστιάζει στην ελληνική αριστερά που βουλιάζει, όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) σε τηλεγράφημά του με τίτλο “Οι Έλληνες συντηρητικοί κερδίζουν συντριπτική νίκη στις εκλογές” γράφει ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι έδωσαν συντριπτική νίκη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας της οποίας ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες ψήφισαν για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε εβδομάδες με τον Μητσοτάκη να καταγράφει ήδη σαφή νίκη που του χαρίζει άλλη μια θητεία, προσθέτει το dpa.

Η εφημερίδα Die Zeit, υπό τον τίτλο «Το κυβερνών κόμμα επικρατεί στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα», αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται ισχυρότερο κόμμα και η νέα νομοθεσία διευκολύνει τον πρώην πρωθυπουργό στον σχηματισμό κυβέρνησης». Στο δημοσίευμα αναφέρονται τα εκλογικά αποτελέσματα και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο κ. Μητσοτάκης «υποσχέθηκε πάνω από όλα να εκσυγχρονίσει το ελληνικό σύστημα υγείας που είναι σε μαρασμό και να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων». Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ «δυσκολεύθηκε να αντιταχθεί στην πορεία της ΝΔ», προσθέτει ο συντάκτης.

Το πρακτορείο Reuters στο τηλεγράφημά του με τίτλο “Ο Έλληνας συντηρητικός ηγέτης δηλώνει ότι η εκλογική του νίκη είναι εντολή για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων”, γράφει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά τη νίκη του στις σημερινές επαναληπτικές εκλογές ότι ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα. Μιλώντας στo πλήθος κόσμου που ζητωκραύγαζαν, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ισχυρή ανάπτυξη, που θα επιτρέψει αυξήσεις μισθών και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, αναφέρει το Reuters.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu Ajansı γράφει στο τηλεγράφημά του ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε συντριπτική νίκη στις βουλευτές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα.

With around 80% of votes counted so far in Greece's general elections on Sunday, conservative New Democracy party led by Kyriakos Mitsotakis wins landslide victory https://t.co/6dN3fujiCS pic.twitter.com/fhYWRbjwl9 — Anadolu English (@anadoluagency) June 25, 2023

Τα τουρκικά μέσα και ιδίως οι ηλεκτρονικές τους σελίδες έχουν εκτενή αναφορά στη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με την εφημερίδα Χουριέτ να έχει μια εντυπωσιακή σύνθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας ότι η ΝΔ απέκτησε την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Tι αναφέρει ο κυπριακός Τύπος

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα καταγράφουν οι σημερινές εφημερίδες στην Κύπρο, οι τρείς από τις τέσσερις μάλιστα και στο κύριο πρωτοσέλιδο θέμα τους

Η εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ της Κύπρου κυκλοφορεί σήμερα με κεντρικό τίτλο «Ισχυρή αυτοδυναμία Μητσοτάκη – καταγράφηκε νέα εκκωφαντική ήττα της Αντιπολίτευσης – επάνοδος της Ακροδεξιάς στην Ελληνική Βουλή».

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, επίσης με κεντρικό πρωτοσέλιδο τις εκλογές στην Ελλάδα, σημειώνει: «Ισχυρή αυτοδυναμία για ΝΔ μεγάλες απώλειες για ΣΥΡΙΖΑ». Προσθέτει ότι η νέα Βουλή των Ελλήνων θα είναι οκτακομματική. «Μέσα και ο Δούρειος Ίππος Κασιδιάρη», λέει η εφημερίδα.

Το θέμα φιλοξενείται και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Χαραυγή: «Η κάλπη έβγαλε αυτοδυναμία της ΝΔ με ενίσχυση της Ακροδεξιάς», ο τίτλος στο σχετικό δημοσίευμα του εντύπου, ενώ τέλος, η Αλήθεια επισημαίνει: «Ανετη αυτοδυναμία Μητσοτάκη – ανησυχίες για την στροφή της ελληνικής κοινωνίας στην Ακροδεξιά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Μανιάνα Καλογεράκη

