Συνάντηση Μπλίνκεν – Κουλέμπα στη Βαρσοβία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Συνάντηση αντιπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Αλεξέι Ρέζνικοφ είχαν συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συναντήθηκαν από κοντά.

